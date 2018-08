31. August 2018, 23:05 Uhr Nahostkonflikt USA stellen Zahlungen an UN-Palästinenserhilfswerk ein

Das "hoffnungslos fehlerbehaftete Hilfswerk" werde nicht länger unterstützt, teilte das US-Außenministerium mit. Das UN-Hilfswerk gerät damit in massive finanzielle Schwierigkeiten.

Die USA streichen ihre Zahlungen an das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA). Das teilte das Außenministerium am Freitag in Washington mit. Als Erklärung führte das Ministerium an, die USA wolle das "hoffnungslos fehlerbehaftete" Hilfswerk nicht länger unterstützen. Eine Sprecherin warf dem Hilfswerk vor, die Zahl der Palästinenser künstlich aufzublähen, die Anspruch auf einen Flüchtlingsstatus haben. Zudem würden die USA einen überproportionalen Teil der Last schultern, hieß es weiter.

Die USA hatte die Behörde jahrzehntelang unterstützt. Die Zahlungen des Landes machten bislang knapp 30 Prozent des Gesamtbudgets der UNRWA aus. 2016 hatten die USA dem Hilfswerk einen Betrag von 355 Millionen Dollar überwiesen. Anfang dieses Jahres hatte US-Präsident Trump die Zahlungen für die Palästinenser aber bereits drastisch gekürzt, weil er diese für den Stillstand im Friedensprozess mit Israel verantwortlich macht.

Die UN gründete das Hilfswerk 1949, um den vertriebenen Palästinenesern im Nahostkonflikt zu helfen. Die Behörde versorgt Palästinenser im Gazastreifen, Westjordanland, in Jordanien, im Libanon und in Syrien mit Bildung, Gesundheitsfürsorge und Sozialhilfe. Durch die massiven Kürzungen der USA hat die Organisation bereits Schwierigkeiten, seine Schulen weiter zu finanzieren. Deutschland hat dem UNRWA in diesem Jahr bislang 81 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.