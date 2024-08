Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Dieser kläre die bislang ungelösten Differenzen und ermögliche eine schnelle Umsetzung des Abkommens, hieß es in einer Erklärung der Vermittler Ägypten, Katar und den USA nach gemeinsamen Gesprächen. Der Plan folge den Rahmenbedingungen, die US-Präsident Joe Biden Ende Mai formuliert hatte. Die Gespräche in Katar seien „konstruktiv“ gewesen und sollen Ende der kommenden Woche in Kairo fortgeführt werden, hieß es. Berichten zufolge wird US-Außenminister Antony Blinken am Montag in Israel erwartet, um Israels Premier Benjamin Netanjahu zu treffen.