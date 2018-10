27. Oktober 2018, 07:43 Uhr Nahostkonflikt Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert

Das israelische Abwehrsystem Iron Dome konnte die meisten Raketen abfangen, einige fielen auf offenes Feld.

Die israelische Armee bombardierte eigenen Angaben zufolge rund 80 Ziele im Gazastreifen, darunter zwei Einrichtungen zur Waffenproduktion.

Dem palästinensischen Gesundheitsministerium zufolge wurde ein Krankenhaus im nördlichen Teil der Küstenenklave getroffen.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

In der Nacht zum Samstag wurden 30 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert, sie wurden vom Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) abgefangen oder fielen auf offenes Feld. Zwei Raketen landeten nach Angaben der israelischen Streitkräfte innerhalb des Gazastreifens. Tausende Bewohner in mehreren Orten auf der israelischen Seite mussten die Nacht im Bunker verbringen. Zwischen 22 Uhr am Abend und drei Uhr früh gab es immer wieder Sirenenalarm. Um sechs und um acht Uhr am Samstag früh wurden die Systeme erneut aktiviert, es wurde eine Rakete von Iron Dome abgefangen.

Auch die Menschen im Gazastreifen hatten eine unruhige Nacht, denn die israelische Armee bombardierte eigenen Angaben zufolge rund 80 Ziele im Gazastreifen, darunter zwei Einrichtungen zur Waffenproduktion und ein Militärcamp. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium wurde ein Krankenhaus im nördlichen Teil der Küstenenklave getroffen.

Die israelische Armee machte die im Gazastreifen regierende Hamas verantwortlich, allerdings nur indirekt. Die Hamas schaffe eine "Atmosphäre, die Terror ermöglicht". Zuvor hatte der Islamische Dschihad eine Erklärung abgegeben, die dahingehend interpretiert werden kann, dass die zweitgrößte militante Gruppe im Gazastreifen Verantwortung für die Raketenangriffe übernimmt.

Der Schlag sei eine Antwort auf die Tötung von Palästinensern gewesen, hieß es. "Die Widerstandsbewegung kann nicht untätig bleiben angesichts der fortgesetzten Tötung von unschuldigen Menschen durch die Besatzung." Es wäre das erste Mal, dass Gruppen aus dem Gazastreifen die Raketenangriffe als direkte Reaktion auf die Geschehnisse an der Grenze bezeichnen.

Protest an der Grenze

Am Freitag hatten sich rund 16 000 Menschen an der Grenze zum Gazastreifen zu Protesten eingefunden, fünf Menschen wurden getötet, darunter einer durch eine Handgranate, die er in der Hand hielt. 170 Menschen wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums verletzt. Seit Beginn der Proteste Ende März, die "Marsch der Rückkehr" genannt werden, wurden mehr als 160 Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen, darunter waren Dutzende Hamas-Aktivisten, wie die Organisation selbst eingestand. Ein israelischer Soldat wurde durch einen Scharfschützen getötet.

Die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern haben sich in den vergangenen Wochen wieder intensiviert. Zulezt war in der Nacht auf Donnerstag eine Rakete aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert worden, in der Vorwoche waren es zwei: Eine hatte ein Haus im 40 Kilometer von dem Küstenstreifen entfernten Beersheba beschädigt, eine zweite war mit Ziel Tel Aviv im Meer gelandet. Israels Armee hatte daraufhin Ziele im Gazastreifen angegriffen. In einer gemeinsamen Erklärung hatten Hamas und Islamischer Dschihad erklärt, sie seien nicht verantwortlich für diese Raketenangriffe, die die Bemühungen Ägyptens und der Vereinten Nationen um einen dauerhaften Waffenstillstand torpedieren würden.

In Israel drängt insbesondere Verteidigungsminister Avigdor Lieberman auf einen massiven Militärschlag, damit wieder "vier, fünf Jahre Ruhe" herrsche. Der letzte Gazakrieg war 2014.