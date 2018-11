12. November 2018, 18:47 Uhr Nahostkonflikt Gefährliche Geheimoperation in Gaza

Nach einer Militäraktion israelischer Bodentruppen im Gazastreifen, weist Armeesprecher Manelis den Vorwurf der Palästinenster zurück, es sei eine gezielte Tötungsaktion gewesen.

Am wahrscheinlichsten ist, dass die Israelis nach Informationen über Hamas-Aktivitäten suchten.

Ein früherer Kommandant der israelischen Armee offenbart, dass solche Aktionen ohne das Wissen der Bürger stattfänden.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

"Der Tag wird kommen, an dem das volle Ausmaß seines heroischen Handelns bekannt werden wird." Mehr wollte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu zum Tod eines Offiziers nicht sagen, der in der Nacht zum Montag bei einer Operation im Gazastreifen getötet worden ist. Unmittelbar davor hatte der Regierungschef erklärt, er strebe lieber eine Vereinbarung zum Gazakonflikt an, anstatt Krieg zu führen. Netanjahu reiste wegen der Ereignisse vorzeitig aus Paris ab, wo er am Weltkriegsgedenken teilgenommen hatte. Am Montagnachmittag wurde das israelische Sicherheitskabinett einberufen.

Die Aktion war Auslöser für eine gefährliche Eskalation im Gazastreifen. Am Montagnachmittag wurden binnen 30 Minuten mehr als hundert Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert, insgesamt erfolgten 200 Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. Das Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) fing 60 Raketen ab. Ein Bus wurde auf israelischer Seite von einer Mörsergranate getroffen, ein 19-Jähriger schwer verletzt. Zuvor hatte der Islamische Dschihad, die zweitgrößte militante Gruppe, Rache geschworen wegen der israelischen Militäroperation am Boden, bei der sieben Palästinenser und der israelische Offizier getötet wurden.

Das israelische Militär gab nach dem Raketenhagel am Montagabend bekannt, dass 20 Ziele im Gazastreifen bombardiert wurden. Aus Furcht vor Vergeltungsangriffen waren am Montag Schulen auf israelischer Seite des Gazastreifen geschlossen geblieben. Der Zugverkehr in der Region wurde eingestellt.

Auch in den Stunden nach der Militäroperation wurde nur wenig von israelischer Seite über die mysteriöse Bodenmission der Elitetruppe bekannt gegeben. Angaben der Palästinenser, dass es eine gezielte Tötungsaktion war, wurden von Armeesprecher Ronen Manelis zurückgewiesen: "Diese Aktion wurde aus Geheimdienstgründen durchgeführt, nicht um jemanden zu töten oder zu kidnappen." Israelische Truppen hätten sich in einer sehr komplexen Situation wiedergefunden. Sie hätten zurückgeschossen und es geschafft, sich nach Israel zurückzuziehen.

Als die Israelis entdeckt werden, kommt es zu einem Schusswechsel

Laut palästinensischen Quellen sollen sich Israelis in einem Zivilfahrzeug drei Kilometer tief in palästinensischem Gebiet befunden haben. In der Nähe der Stadt Khan Junis sollen sie von Hamas-Aktivisten entdeckt worden sein. Bei einem Schusswechsel soll der israelische Offizier getötet, ein anderer soll verletzt worden sein.

In ihrer Bedrängnis sollen die Elitesoldaten die israelische Luftwaffe um Hilfe ersucht haben. Die Armee soll mit gezielten Bombardierungen in der Umgebung den Rückzug unterstützt haben. Insgesamt sieben Palästinenser wurden laut dem Gesundheitsministerium getötet, sieben verletzt. Unter den Toten ist der stellvertretende Kommandant einer Kassam-Einheit, Nour Baraka. Die Kassam-Brigaden sind der bewaffnete Zweig der radikalislamischen Hamas. Baraka soll für Tunnelprojekte der Hamas verantwortlich sein.

Dass die Israelis versucht hätten, im Gazastreifen Informationen über Hamas-Aktivitäten zu sammeln und dabei aufflogen , gilt als wahrscheinlichster Grund für die Mission. Wie Tal Russo, der frühere Kommandant der israelischen Armee im Süden des Landes, in einem Interview offenbarte, finden solche Operation "zu jeder Zeit, jede Nacht, in allen Einheiten" statt, die Bürger wüssten nur nichts davon. "Das ist eine Operation, die vermutlich enttarnt wurde, kein Mordversuch. Wir haben andere Möglichkeiten für ein tödliches Attentat."