13. November 2018, 06:20 Uhr Nach misslungener Militäroperation Eskalation im Nahostkonflikt - Tote auf beiden Seiten

Auslöser der eneuten Eskalation war eine Militäraktion israelischer Bodentruppen im Gazastreifen.

Nach israelischen Luftangriffen, die in den Nachtstunden andauerten, sterben laut palästinensischen Angaben vier Menschen.

Ein Mensch kommt in Israel bei einem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen ums Leben.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Yad Mordechai

Der sichelförmige Mond steht riesig über dem Gazastreifen, immer wieder tauchen Feuerbälle am schwarzen Nachthimmel auf. Der Raketenalarm springt im Minutentakt an. So ist die Lage am Montagabend, nachdem mehr als 300 Raketen und Mörsergranaten binnen drei Stunden vom Gazastreifen auf israelisches Gebiet abgefeuert wurden. Rund 60 Raketen fing Israels Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) ab - der Beschuss hält weiter an. Die israelischen Streitkräfte erklärten, die im Gazagebiet herrschende Hamas habe "eine rote Linie überschritten". In der Nacht bombardierte die Luftwaffe nach eigenen Angaben 150 Ziele im Gazastreifen, darunter die Zentrale des TV-Senders Al-Aksa, der der Hamas nahe steht. Eine "Intensivierung der Angriffe" wurde angekündigt.

Es ist die heftigste Eskalation zwischen Israel und Palästinensern im Gazastreifen seit dem Gazakrieg 2014. Ein Mann wurde in Ashkelon getötet und zwei Frauen schwer verletzt, als eine Rakete das vierstöckige Haus, in dem sie Appartements hatten, getroffen hatte. Es ist der erste Tote auf israelischer Seite. Es soll sich um einen Palästinenser aus Hebron handeln. Bei einem Treffer auf einen Bus wurde ein 19-jähriger Soldat schwer verletzt, der Fahrer musste wegen Schocks behandelt werden. In der Stadt Sderot verletzten Schrappnelle sechs Menschen.

Am Montagabend sicherten in der Stadt Sderot Polizeiautos die Stadteinfahrt, die Straßen waren fast leer. Auch die normalerweise offene Zufahrt zum Kibbuz Nir Am versperrte ein eisernes Tor. Schon weit vor dem Grenzübergang Erez verweigerten Soldaten die Durchfahrt. Neben den Bushaltestellen an den Straßen entlang des Gazastreifens stehen Bunker, vereinzelt suchten Menschen dort Schutz, es waren nur wenige Fahrzeuge unterwegs. Schon während des Tages wurden immer wieder Panzer auf Lkws herangekarrt, ein Teil davon wartet am Straßenrand auf den Einsatz.

Nach israelischen Luftangriffen im Gazastreifen, die in den Nachtstunden andauerten, starben laut palästinensischen Angaben vier Menschen, 70 weitere Raketen und Mörsergranaten wurden nach 22 Uhr in der Nacht Richtung Israel abgefeuert, damit stieg die Anzahl auf rund 370 seit Montagnachmittag.

Zuvor hatten die im Gazastreifen regierende radikalislamische Hamas und der Islamische Dschihad Vergeltung für eine israelische Militäraktion geschworen. In der Nacht zum Montag war eine israelische Elitetruppe rund drei Kilometer tief in den Gazastreifen eingedrungen und von Hamas-Aktivisten entdeckt worden. Bei dem Schusswechsel wurde ein israelischer Offizier getötet, einer verletzt. Die Soldaten riefen die Luftwaffe zu Hilfe, die das Gebiet bombardierte. Sieben Palästinenser starben, einer war der stellvertretende Hamas-Kommandant Nur Baraka.

Zum Tod des israelischen Offiziers erklärte Premier Netanjahu: "Der Tag wird kommen, an dem das volle Ausmaß seines heroischen Handelns bekannt werden wird." Dass die Israelis versucht hätten, im Gazastreifen Informationen zu sammeln und aufflogen, gilt als wahrscheinlichster Grund der Operation. Wie Tal Russo, Ex-Kommandant der Armee Israels im Süden, in einem Interview offenbarte, finden solche Operation "zu jeder Zeit, jede Nacht, in allen Einheiten" statt. Unmittelbar vor der Militäraktion hatte Netanjahu erklärt, er strebe lieber eine Vereinbarung zum Gazakonflikt an, statt Krieg zu führen. Israel und die Hamas verhandeln über eine Übereinkunft. Der UN-Nahostgesandte Nikolay Mladenov twitterte: "Die Eskalation der vergangenen 24 Stunden ist extrem gefährlich und rücksichtslos."