Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich seit Mitte April zugespitzt. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich US-Präsident Joe Biden für eine Waffenruhe ausgesprochen. Biden habe in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Montag seine Unterstützung für eine Waffenruhe zum Ausdruck gebracht, teilte das Weiße Haus mit. Der US-Präsident habe mit Netanjahu auch über dahingehende Bemühungen der Vereinigten Staaten gemeinsam mit Ägypten und anderen Partnern diskutiert.

Weiter hieß es in der Mitteilung, Biden habe seine Unterstützung für Israels Recht auf Selbstverteidigung bekräftigt. Zugleich habe er Israel ermutigt, "alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Schutz unschuldiger Zivilisten zu gewährleisten". Es war Bidens drittes Telefonat mit Netanjahu seit dem Wiederaufflammen der Gewalt. Erstmals seit seinem Amtsantritt vor knapp vier Monaten hatte Biden am Samstag auch mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas gesprochen.

Bidens Regierung war in dem Konflikt zunehmend unter Druck geraten und hatte ihr Vorgehen am Montag gegen Kritik verteidigt. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte, die Regierung sei der Ansicht, mit "stiller intensiver Diplomatie" aktuell am meisten erreichen zu können. In der vergangenen Woche hätten Regierungsmitarbeiter von Präsident Biden bis zu unteren Ebenen mehr als 60 Gespräche mit Vertretern Israels, der Palästinenser und vielen Partnern in der Region geführt. Es liefen viele Gespräche "hinter den Kulissen". Nicht zu jedem Aspekt dieser diplomatischen Bemühungen gebe es öffentliche Mitteilungen. (17.05.2021)

Israel tötet Militärkommandeur des Islamischen Dschihad

Israels Armee hat am Montag nach eigenen Angaben einen ranghohen Militärkommandeur der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen getötet. Der Angriff galt den Angaben zufolge Hasem Abu Harbid, Leiter des nördlichen Kommandos der militanten Organisation. Er sei für mehrere Anschläge auf israelische Zivilisten und Soldaten sowie für Raketenangriffe auf Israel verantwortlich.

Bereits im Jahr 2019 hatte Israel gezielt den Dschihad-Militärchef Baha Abu Al Ata getötet. Darauf folgten damals massive Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf israelische Orte und Gegenangriffe der israelischen Luftwaffe in dem Küstenstreifen. Nach einigen Tagen konnte mit Hilfe von Unterhändlern Ägyptens und der Vereinten Nationen eine Waffenruhe vereinbart werden. (17.05.2021)

Palästinenser rufen Generalstreik aus

Palästinenser haben für diesen Dienstag zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen. Damit solle gegen israelische Angriffe auf Gaza, Zwangsvertreibung von Palästinensern aus Jerusalem sowie Gewalt durch israelische Siedler protestiert werden, berichteten örtliche Medien. Es werde mit Protestmärschen in allen größeren Städten sowie auf Kontrollpunkte zwischen Israel und dem Westjordanland gerechnet. Unter anderem rief das Fatah-Zentralkomitee in Ramallah zur Teilnahme am Streik auf. Schulen, Universitäten, Geschäfte und Büros in den besetzten palästinensischen Gebieten sollen geschlossen bleiben. (17. 05.2021)

Merkel unterstützt Israel und fordert Ende der Kämpfe

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nach einem Telefonat mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vorbehaltlos an die Seite Israels im Nahostkonflikt gestellt, zugleich aber auf ein Ende der Kämpfe gedrungen. Die Bundeskanzlerin habe die fortgesetzten Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel scharf kritisiert, teilte ein Regierungssprecher am Montag mit. "Sie sicherte dem Ministerpräsidenten die Solidarität der Bundesregierung zu. Sie bekräftigte das Recht Israels, sich in Selbstverteidigung gegen die Angriffe zur Wehr zu setzen." Merkel habe auf die Zivilisten unter den Toten auf beiden Seiten hingewiesen und "ihre Hoffnung auf ein möglichst zeitnahes Ende der Kampfhandlungen" zum Ausdruck gebracht. Die Kanzlerin habe zudem betont, dass die Bundesregierung entschieden gegen Proteste in Deutschland vorgehen werde, die Hass und Antisemitismus verbreiteten. (17.05.2021)

Bundesregierung nennt Antisemitismus bei Demos "beschämend"

Die Bundesregierung hat antisemitische Hetze bei Demonstrationen gegen den Konflikt zwischen Israel und der Hamas scharf kritisiert. "Was in den letzten Tagen an Judenhass, an antisemitischen Beschimpfungen zu hören war, ist beschämend", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Man könne von jedem Demonstranten verlangen, zu trennen zwischen Kritik an der Politik des Staates Israel, die jeder äußern dürfe, und "dem, was wir auf keinen Fall hinnehmen können", nämlich Hass und Aggression gegen Juden und gegen das israelische Volk.

Angesichts der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas waren am Wochenende Tausende Menschen in deutschen Städten auf die Straße gegangen, vor allem um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden. Weiterer Anlass für Demonstrationen war der jährliche Gedenktag am 15. Mai, an dem Palästinenser an die Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gebiet des späteren Israels im Jahr 1948 erinnern. Bei mehreren Demonstrationen kam es zu Zwischenfällen und Ausschreitungen, die schwersten Krawalle gab es in Berlin. (17.05.2021)

Führende CDU-Politiker verurteilen Hass gegen Juden

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat sich nach den antisemitischen Vorfällen bei propalästinensischen Demonstrationen in Deutschland für ein entschiedenes Vorgehen stark gemacht. Die Lage in Israel sei besorgniserregend, sagte Laschet am Montag in Berlin. Man habe "entsetzliche Bilder bei den Demonstrationen in Deutschland gesehen" und dürfe in Deutschland keine antisemitischen Tendenzen dulden.

Auch die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner sprach sich für ein entschiedenes Vorgehen gegen "eingewanderten Juden-Hass" in Deutschland aus. Wer "auf deutschem Boden gegen Juden hetzt", dürfe "nicht darauf hoffen, dass es irgendeinen Rabatt" gebe, weil man zugewandert oder asylsuchend oder in Deutschland geboren sei. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland seien so verunsichert und besorgt wie schon lange nicht mehr, sagte Klöckner. Gegen "eingewanderten Judenhass" brauche man "eine viel klarere Ansprache". Man könne ja gerne gegen die Politik Israels sein und dann vor der israelischen Botschaft demonstrieren, sagte sie weiter. "Aber das als Vorwand zu nutzen und gegen Juden zu hetzen, das widerspricht allem, zu dem wir uns hier in Deutschland bekennen."

"Jeder darf die Politik der israelischen Regierung kritisieren, selbstverständlich. Und auch andere Kritik üben", sagte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Der Hass gegenüber einem Land, gegenüber Staatsbürgern und gegenüber Juden sei aber inakzeptabel. "Wir dürfen diesem Hass keinen Raum geben und müssen ganz konsequent die strafrechtlichen Mittel einsetzen", sagte Röttgen. Antisemitische Hetze sei strafbar und müsse konsequent verfolgt werden.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) kritisierte, "dass sich im Gewand der Israelkritik" neuer und alter Antisemitismus Bahn breche. Dem könne nur mit der Härte des Rechtsstaats begegnet und der klaren Ansage begegnet werden: "Wer in Deutschland leben will, für den gilt: Das Existenzrecht Israels ist Staatsraison." Man lebe in Deutschland friedlich mit der jüdischen Gemeinschaft zusammen. "Das ist ein Geschenk, dass sich Juden hier wieder eine Heimat aufgebaut haben. Und das heißt: Sie müssen sich darauf verlassen können und darauf vertrauen können, dass wir ihr Leben hier schützen." Zur Frage der Notwendigkeit einer noch stärkeren Bewachung jüdischer Einrichtungen in Deutschland sagte Grütters, es sei "traurig und bitter, dass jüdische Einrichtungen überhaupt bewacht werden müssen", etwa auch die Museen. "Das schafft Distanz, da wird eine Grenze zwischen der Alltagsgemeinschaft und der jüdischen Einrichtung gezogen." Sie betonte: "Aber natürlich müssen wir sie noch mehr schützen, damit ihnen kein Unrecht und keine Gewalt angetan werden. Das ist offensichtlich." (17.05.2021)

Israel und Hamas setzen gegenseitige Angriffe fort

Im Nahen Osten gehen die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern und dem israelischen Militär mit unverminderter Härte den achten Tag hintereinander weiter. Die israelische Luftwaffe flog erneut Angriffe auf den Gazastreifen und die radikalislamische Hamas feuerte weitere Raketen auf israelisches Territorium.

Kampfjets hätten "Terrorziele" getroffen, erklärte das israelische Militär in der Nacht zum Montag, nachdem kurz nach Mitternacht Raketen aus dem Gazastreifen auf die israelischen Städte Be'er Scheva und Aschkelon abgefeuert worden seien. Augenzeugen berichteten, dass sich Israels Vergeltungsschlag auf Gaza-Stadt gerichtet habe und Straßen, Häuser sowie Trainingslager und Gebäude der Hamas zerstört worden seien.

International bemühen sich Diplomaten um ein Ende der Gewalt. Bei einem Treffen des UN-Sicherheitsrates am Sonntag forderte Generalsekretär António Guterres ein sofortiges Ende der Kämpfe. Die UN stünden mit allen Beteiligten in Kontakt mit dem Ziel einer sofortigen Waffenruhe. Die Vereinigten Staaten sagten, sie hätten der israelischen Regierung und den Palästinensern ihre Unterstützung angeboten, "sollten die Parteien einen Waffenstillstand anstreben". "Wir glauben auch, dass Palästinenser und Israelis gleichermaßen ein Leben in Sicherheit und Geborgenheit verdienen", sagte US-Präsident Joe Biden.

Die heftigsten Kämpfe zwischen Israel und radikalen Palästinensern seit Jahren gingen aus Auseinandersetzungen an der Al-Aksa-Moschee in Ostjerusalem hervor. Verschärft wurden die Spannungen durch Pläne, dort Häuser palästinensischer Familien zu räumen. Das Land wird von jüdischen Siedlern beansprucht. Am Montag vergangener Woche stellte die Hamas eine Frist für den Abzug israelischer Sicherheitskräfte von der Moschee und begann nach dem Ablauf mit Raketenangriffen. Seither sind nach israelischen Angaben etwa 3150 Raketen und Geschosse aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Etwa 460 der abgeschossenen Raketen seien noch in dem Küstengebiet selbst niedergegangen. Das Abwehrsystem Iron Dome ("Eisenkuppel) habe eine Abfangquote von etwa 90 Prozent. Zum Vergleich: Während des 51-tägigen Gaza-Krieges im Jahr 2014 wurden insgesamt 4481 Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee hat in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben ihrerseits mehr als 1000 Luft- und Artillerieangriffe ausgeführt. (17.05.2021)

Tausende Palästinenser suchen Schutz in Schulen

Etwa 42 000 Palästinenser im Gazastreifen haben wegen der massiven Luftangriffe Israels auf das Küstengebiet ihre Häuser verlassen. Nach UN-Angaben vom Sonntag suchten sie Schutz in 50 Schulen des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) im Gazastreifen. Mehr als 2500 Menschen sind nach der Zerstörung ihrer Häuser obdachlos geworden.

Israels Armee betont, man greife in dem Küstenstreifen nur Ziele der dort herrschenden Hamas an. Diese liegen teilweise mitten in Wohngebieten. Nach Angaben der Luftwaffe unternimmt diese alles, um Opfer in der Zivilbevölkerung zu vermeiden. (17.05.2021)

Israelischer Botschafter in Deutschland: "Es ist verstörend, diese Bilder zu sehen"

Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, ist tief besorgt über die antisemitischen Kundgebungen und judenfeindlichen Proteste in Deutschland. "Es ist verstörend, diese Bilder zu sehen", sagte Issacharoff am Sonntagabend im Polittalk der Bild unter Verweis auf "unglaubliche antisemitische Äußerungen" bei den Kundgebungen.

Der Botschafter lobte zugleich die eindeutige Haltung der politischen Führung in Deutschland. Seit Beginn der Raketenangriffe der Hamas "haben wir ganz außergewöhnliche Botschaften der Unterstützung von Politikern in Deutschland bekommen". Namentlich erwähnte er Bundeskanzlerin Angela Merkel, Außenminister Heiko Maas, Innenminister Horst Seehofer sowie die Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU/CSU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD). Man habe ihm auch versichert, dass man "alles tun werde, solche Demonstrationen zu unterbinden, bei denen zum Beispiel israelische Flaggen verbrannt werden". "Ich nehme sie beim Wort."

Am Wochenende hatte es propalästinensische und auch einige proisraelische Demonstrationen in mehreren deutschen Städten gegeben. Vor allem am Samstagnachmittag war es bei einer Kundgebung in Berlin-Neukölln mit zeitweise rund 3500 Menschen zu Ausschreitungen gekommen. In Frankfurt am Main sprach die Polizei von einem überwiegend friedlichen Protestzug mit rund 2500 Personen. (17.05.2021)