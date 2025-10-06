Am Morgen des 7. Oktober 2023, als die ersten Bilder kamen, die Videos der Hamas-Terroristen auf israelischem Gebiet, da waren sie in Teheran überrascht. Jedenfalls hat es ein führender iranischer General am Freitag so im Staatsfernsehen erzählt. Sicher, sagte Esmail Qaani, man sei in die Vorbereitungen eingebunden gewesen, ebenso wie der später von Israel getötete Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah. Aber wann genau es passieren würde, das hätten nicht einmal die Hamas-Vertreter in Katar gewusst.