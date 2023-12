Die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen in Jemen haben erneut Schiffe im Roten Meer angegriffen. Sie hätten zwei israelische Schiffe in der Meerenge Bab al-Mandab mit einer Rakete sowie einer Drohne attackiert, sagte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari am Sonntag. Es handele sich um die Schiffe "Unity Explorer" und "Number 9". Aus dem US-Verteidigungsministerium hieß es, es gebe Hinweise, dass auch ein Zerstörer der US-Marine Ziel der Attacke gewesen sei. Eine Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. "Wir haben Kenntnis von Berichten über Angriffe auf die 'USS Carney' und auf Handelsschiffe im Roten Meer", teilte das Pentagon am Sonntag auf Anfrage mit. Im Roten Meer hatte es zuletzt mehrere Zwischenfälle gegeben. So hatte etwa der US-Zerstörer "USS Carney" Marschflugkörper und Drohnen abgefangen, die nach US-Angaben von Huthi-Rebellen in Jemen gestartet worden sein sollen.