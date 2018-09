11. September 2018, 18:55 Uhr Nahostkonflikt Fataler Büroschluss

Die USA beenden die Arbeit der palästinensischen Vertretung in Washington - ein neuer Tiefpunkt in dem Verhältnis, das sich unter Trump rapide verschlechtert hat. Leiden könnte nun auch das Weltstrafgericht.

Von Moritz Baumstieger

Wären die Zeiten nicht, wie sie sind, wären vergangenen Sonntag viele Wagen vor der kleinen Vertretung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in Washingtons Botschaftsviertel vorgefahren. Der Abgesandte aus Ramallah hätte einen Empfang gegeben, als Ouvertüre für die Festwoche, die in der nach Jerusalem für den Nahostkonflikt wichtigsten Stadt gefolgt wäre: Am Sonntag jährte sich ein historischer Briefwechsel zum 25. Mal, PLO-Chef Jassir Arafat und Israels Premier Jitzchak Rabin bestätigten einander am 9. September 1993, auf friedlichem Wege zu einer Lösung kommen ...