3. September 2018, 18:54 Uhr Nahostkonflikt Comeback einer alten Idee

Die USA streben laut Palästinenserpräsident Abbas einen gemeinsamen Staat für Palästinenser und Jordanier an. Abbas erklärte, er habe Interesse signalisiert - aber nur, wenn Israel mit von der Partie sei.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

Die Erfinder sind tot, aber ihre Idee lebt. Vor mehr als drei Jahrzehnten entwickelten der damalige jordanische König Hussein und Palästinenserführer Jassir Arafat einen Plan. Das von Israel besetzte Westjordanland sollte Jordanien angeschlossen werden, es sollte eine Konföderation entstehen. Damit hätten die Palästinenser zwar keinen eigenen Staat, aber große Teile der Bevölkerung wären wiedervereinigt. Rund 2,2 Millionen Palästinenser sind derzeit im Westjordanland, in Jordanien halten sich weitere 2,1 Millionen Palästinenser auf, die zum Teil seit Jahrzehnten in Flüchtlingslagern leben.

Dieser Entwurf stammt aus der Zeit vor dem Oslo-Abkommen, das vor 25 Jahren unterzeichnet worden ist und einen Fahrplan für eine Zweistaatenlösung mit einem eigenen Staat für die Palästinenser neben Israel in Aussicht stellte. Diesen Plan aus den achtziger Jahren haben offenbar die Amerikaner aufgegriffen, er soll - glaubt man den Worten des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas - Kernstück der lange erwarteten Initiative der USA für Palästinenser und Israelis sein. Wie Abbas bei einem Treffen am Sonntag mit israelischen Friedensaktivisten und Abgeordneten in Ramallah überraschend enthüllte, waren die US-Unterhändler Jared Kushner und Jason Greenblatt mit diesem Vorschlag vor kurzem an ihn herangetreten.

Abbas erklärte, er habe Interesse signalisiert - aber nur, wenn Israel mit von der Partie sei. Ein Drei-Staaten-Bund wäre die Abkehr der bisherigen Positionierung der Palästinenser seit dem Oslo-Abkommen. Abbas, der das Abkommen als Außenminister mit unterzeichnet hat, war bisher stets für eine Zweistaatenlösung. Ihm schwebt ein demilitarisierter Palästinenserstaat vor, die Nato sollte seiner Ansicht nach die Umsetzung der Vereinbarung sichern.

Wegen der zunehmenden Ausbreitung von jüdischen Siedlern, von denen inzwischen rund 600 000 im Westjordanland leben, wird eine Zweistaatenlösung von vielen für inzwischen unrealistisch gehalten. Selbst Israels Präsident Reuven Rivlin soll Sympathien für eine Einstaatenlösung hegen, die allerdings den Nachteil hätte, dass Juden aufgrund der demografischen Entwicklung bald in der Minderheit wären. Das im Juli beschlossene umstrittene Nationalstaatsgesetz, das Israel als "jüdischen Staat" definiert und nur Israelis ein Mitbestimmungsrecht zuerkennt, wird als Vorbereitung für diesen Schritt interpretiert.

Dass die Palästinenser eine Konföderation mit Jordanien eingehen sollen, war in jüngster Zeit wiederholt von Israels Präsident Benjamin Netanjahu ventiliert worden. Israel würde dann zwar einen Teil jener Gebiete, die es im Sechs-Tage-Krieg von Jordanien erobert hat, wieder abgeben. Dass Netanjahu einem Dreier-Bund zustimmt, gilt jedoch als ausgeschlossen - zumal im nächsten Jahr Wahlen in Israel anstehen und die Juden dann erst recht in der Minderheit wären.

Das Amt des Premierministers wollte zu den Diskussionen keine Stellungnahme abgeben. Eine Sprecherin der jordanischen Regierung erklärte, "über diese Idee einer Konföderation mit dem Westjordanland zu diskutieren, ist nicht möglich". Jordanien sei weiterhin für eine Zweistaatenlösung. Ob König Abdullah mit Abbas über den Vorschlag seines Vaters und den Vorstoß der USA gesprochen hat, bleib offen. Abbas scheint dagegen gesprächsbereit zu sein. Sein Sprecher Nabil Abu Rudeinah, den Abbas vor kurzem zum stellvertretenden Ministerpräsidenten ernannt hat, erklärte, die Idee einer Konföderation liege für die palästinensische Führung seit 1984 auf dem Tisch.

Im Lichte dieses Vorschlags ergeben die bisherigen Schritte Trumps, die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem und die forcierte Auflösung des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA Sinn: Bei einem gemeinsamen Staat der Palästinenser mit Jordanien bliebe wohl Amman weiter Hauptstadt. Und ein Großteil der fünf Millionen Palästinenser, die von der UNRWA als Flüchtlinge anerkannt werden, würden als Bürger in diesem gemeinsamen Staat leben. Jerusalems Bürgermeister Nir Barkat hat am Montag nach der von den USA am Wochenende angekündigten Streichung von Geldern für UNRWA angekündigt, die Arbeit der Organisation in der Stadt zu unterbinden. Das Ziel sei, alle fünf von der UNRWA betriebenen Schulen und Sozialdienste zu schließen. Davon wären rund 100 000 Palästinenser betroffen.

US-Nahostverhandler Jason Greenblatt wollte zu den kolportierten Plänen nicht Stellung nehmen und erklärte lediglich: "Der Plan wird Ideen enthalten, die wir für realistisch fair und umsetzbar halten."