In mehreren deutschen Städten hat es am Samstag propalästinensische Demonstrationen gegeben. Knapp 11 000 Menschen haben sich nach Polizeiangaben in Berlin-Kreuzberg an einer entsprechenden Versammlung beteiligt. Eine Spontanversammlung am Alexanderplatz gegen das Vorgehen Israels bei der Verteidigung des eigenen Landes sei am Samstagabend zugelassen worden, hieß es weiter. Dort hätten sich rund 280 Personen zu einem Gebet formiert. Die Versammlung sei ohne Störungen verlaufen. Darüber hinaus sei es im gesamten Stadtgebiet Berlins zu Sachbeschädigungen in Form von aufgemalten Symbolen sowie israelfeindlichen und propalästinensischen Schriftzügen gekommen, betonte die Polizei. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. In München gab es laut Polizei zwei Pro-Palästina-Demonstrationen am Samstagnachmittag, eine mit etwa 6500 Teilnehmern unter dem Titel "Frieden für Gaza - Stoppt den Krieg" und eine mit etwa 350 Teilnehmern. Laut Polizeiangaben verliefen die Kundgebungen friedlich. Auch in Aachen, Dortmund und Duisburg nahmen am Samstag insgesamt mehrere Tausend Menschen an propalästinensischen Demonstrationen teil. In Hamburg gab es im Laufe des Samstagnachmittags im Stadtteil St. Georg zwei nicht angemeldete propalästinensische Versammlungen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Beide wurden nach Polizeiangaben im weiteren Verlauf aufgelöst. Bei Angriffen durch die Versammlungsteilnehmer wurden drei Polizisten verletzt, von denen einer im Krankenhaus behandelt werden musste. In Frankfurt ist laut Polizei in der Nacht zum Sonntag eine israelische Fahne vom Rathaus gestohlen worden.