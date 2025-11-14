Trotz Waffenruhe ist palästinensischen Angaben zufolge eine Frau im Norden des Gazastreifens bei einem israelischen Drohnenangriff getötet worden. Aus der Al-Schifa-Klinik hieß es, ihre Leiche sei in das Krankenhaus in Gaza-Stadt gebracht worden. Eine israelische Armeesprecherin sagte, ihr sei kein Drohnenangriff in der Gegend bekannt. Israels Armee meldete zudem einen weiteren tödlichen Angriff im Süden von Gaza. Ein Palästinenser habe sich in einem von der Armee kontrollierten Gebiet Soldaten genähert und eine Bedrohung für diese dargestellt. „Soldaten schalteten den Terroristen aus“, hieß es. Den Angaben zufolge übertrat der angegriffene Palästinenser die sogenannte gelbe Linie, hinter die sich das israelische Militär im Zuge der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hatte. Aus dem Gazastreifen gab es zu dem Vorfall im Süden des Gebiets zunächst keine Angaben. Ähnliche Vorfälle hatte es bereits in den vergangenen Wochen gegeben. Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober sind laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bei israelischen Angriffen mehr als 260 Menschen getötet worden. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.