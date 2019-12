In Hebron im Westjordanland ist es am Montag zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und Israelis gekommen. Palästinenser zündeten Autoreifen an und warfen Steine, israelische Soldaten antworteten mit Tränengas. Dutzende Menschen wurden laut palästinensischen Angaben verletzt. Die Partei des Palästinenser-Präsidenten Mahmud Abbas, Fatah, hatte zuvor zum Generalstreik in Hebron aufgerufen, um ein Zeichen gegen die "Siedleroffensive" zu setzen. Vergangene Woche hatte Israels Verteidigungsministerium angekündigt, dass in Hebrons Zentrum die Siedlung ausgebaut und die Siedlerzahl verdoppelt werden soll.