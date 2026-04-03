Fünf Wochen nach Start des Iran-Kriegs dauern die gegenseitigen Angriffe unvermindert an, die USA bestätigten am Freitag den Abschuss eines ihrer Kampfjets über Iran. Eine Verhandlungslösung ist ungeachtet heftiger Drohungen von US-Präsident Donald Trump nicht in Sicht. Iran solle sich auf einen Deal einlassen, bevor es zu spät sei und nichts mehr übrig bleibe von dem Land, drohte Trump nach der Bombardierung einer wichtigen Autobahnbrücke bei Teheran. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte unterdessen weitere gemeinsame Angriffe mit den USA unter anderem auf die Infrastruktur Irans an. Auch Israel wurde erneut mit Raketen beschossen, in Haifa im Norden des Landes gab es laut israelischen Medien Einschläge. In der von Iran weitgehend blockierten Straße von Hormus nahm die Zahl der Schiffspassagen unterdessen zuletzt etwas zu.