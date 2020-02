Die Verteidigungsminister der Nato haben bei ihrem Wintertreffen "im Prinzip" beschlossen, ihre wegen Sicherheitsbedenken momentan ausgesetzte Ausbildungsmission im Irak auszuweiten. Dies solle "in engem Austausch mit der Regierung in Bagdad" geschehen, teilte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit. Die Minister der 29 Mitgliedstaaten berieten auch darüber, inwieweit sich das Verteidigungsbündnis stärker im Nahen Osten engagieren könnte, wie US-Präsident Donald Trump verlangt hatte. Dies bedeutet in einem ersten Schritt, dass die Nato deutlich mehr Verantwortung für das Training und die Beratung der irakischen Streitkräfte übernehmen soll; dies wird zurzeit auch von der Anti-IS-Koalition unter Führung der USA durchgeführt.

Demnach könnten "mehrere Hundert Soldaten" der Koalition bald der Nato unterstellt werden. Aktuell sind für das Militärbündnis etwa 200 Ausbilder im Irak aktiv, die mehrheitlich lokale Ausbilder unterrichten und beim Aufbau von Strukturen im Innen- und Verteidigungsministerium helfen. Zur Nato-Mission gehören auch 300 Männer und Frauen, die Logistik- und Sicherheitsaufgaben übernehmen.

Alle Nato-Mitglieder sowie die Organisation selbst gehören der Anti-IS-Koalition an.

Stoltenberg, der im Januar direkt nach Trumps Forderung einen Anruf vom US-Präsidenten erhalten hatte, ist seit Langem der Meinung, dass das Verteidigungsbündnis im Kampf gegen den Terror "mehr tun" könne. Er betonte jedoch mehrfach, dass die Nato seit Oktober 2018 im Irak aktiv sei, "weil die irakische Regierung uns eingeladen hat; und wir werden dort nur so lange bleiben, wie wir willkommen sind". Das Parlament in Bagdad hatte nach der Tötung des iranischen Generals Qassim Soleimani durch einen US-Marschflugkörper den Abzug der amerikanischen Truppen gefordert; das Votum ist jedoch rechtlich nicht bindend. Allerdings fehlt trotz des Drängens der Nato-Zentrale weiterhin eine offizielle Erklärung des Irak, dass die Präsenz der Nato erwünscht sei.

Diesen Punkt betonte auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU): "Ohne eine entsprechende Einladung der irakischen Seite können wir den Antiterrorkampf nicht aufnehmen." Bei ihrem ersten Auftritt im Ausland nach ihrer Ankündigung, die Kanzlerkandidatur nicht anzustreben, antwortete sie ausweichend auf die Frage, ob die Bundeswehrmission im Irak unter den Schirm der Allianz kommen könnte. Sie verwies darauf, dass das bis Ende März geltende Bundestagsmandat "bewusst keine Teilnahme" an der Nato-Mission vorsehe, was die SPD verlangt hatte. Auf die Frage, ob sie mit dem Koalitionspartner über diese Option gesprochen habe, entgegnete die Noch-CDU-Chefin, dies mache "keinen Sinn", solange man nicht wisse, was Bagdad "mit Blick auf die Präsenz ausländischer Truppen für die Zukunft beschließen" werde.

In der Nato wird betont, dass es keinen "Appetit" unter den Mitgliedern gebe, sich an einem Kampfeinsatz zu beteiligen, und dass über konkrete Zahlen noch nicht gesprochen worden sei. Im nächsten Schritt solle das Engagement im Irak intensiviert werden, wo das Bündnis bisher an drei Orten im Einsatz ist. Danach könnten Aktivitäten in anderen Teilen des Nahen Ostens und Nordafrika geprüft würden. Denkbar ist mehr Engagement in Partnerländern wie Tunesien oder Jordanien, wo ebenfalls Militär ausgebildet wird. Auch Frankreich, das lange in der Nato bremste, wenn über mehr Einsatz im Anti-Terror-Kampf diskutiert wurde, blockiert nicht: Emmanuel Macron braucht die USA im Kampf gegen den "Islamischen Staat" in der Sahel-Zone.

Stoltenberg, der ein gutes Verhältnis zu Trump pflegt, wird intern dafür gelobt, dass er dem impulsiven US-Präsidenten Vorschläge unterbreiten kann, die im Rahmen des Machbaren liegen. Zugleich fürchten die osteuropäischen Nato-Mitglieder, dass eine stärkere Konzentration auf die südliche Flanke und Nahost dazu führen könnte, dass die Bedrohung durch Moskau vernachlässigt wird. Mit Sorge wurde registriert, dass im Entwurf des Weißen Hauses für den Haushalt 2021 ein speziell zur Abschreckung Russlands eingesetzter Fonds um ein Viertel gekürzt werden soll.

An diesem Donnerstag beraten die Minister über die Bedrohung durch neue russische Waffensysteme. Neben dem Marschflugkörper SSC-8, dessen Entwicklung und Stationierung zur Kündigung des INF-Vertrags führte, bereiten den Nato-Experten auch die Überschallgleiter vom Typ Avangard große Sorgen. Weiteres Thema ist die Lage in Afghanistan, wo die Nato seit 18 Jahren engagiert ist.