Außenminister Johann Wadephul bringt als Ersatz für die zum Jahresende auslaufende UN-Mission in Libanon eine Truppe mit EU-Mandat ins Gespräch. „Wir sollten in der EU prüfen, ob wir im Anschluss an die Unifil-Mission mit einem europäischen Mandat dafür sorgen können, dass kein Sicherheitsvakuum entsteht“, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Das könne die Voraussetzung dafür schaffen, dass sich die israelische Armee zurückzieht, „ohne dass die Hisbollah mit ihrem Terror zurückkehrt“. Der UN-Sicherheitsrat hatte im August 2025 die Beendigung der gesamten Unifil-Mission beschlossen. Diese wurde 1978 zur Überwachung der Grenze zwischen Israel und Libanon gestartet. Nach ihrem Ende soll die libanesische Armee die Kontrolle übernehmen. Auch die Bundeswehr ist an Unifil beteiligt: Die deutsche Marine hilft im Seegebiet vor Libanon dabei, Waffenschmuggel zu verhindern und die libanesische Marine auszubilden.