Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen soll es palästinensischen Angaben zufolge wieder Dutzende Tote gegeben haben. Aus medizinischen Kreisen hieß es, 84 Menschen seien seit dem Morgen ums Leben gekommen, die meisten in der Stadt Gaza. Israels Armee meldete unterdessen „erheblichen Beschuss“ aus dem Schifa-Krankenhaus heraus und machte die Terrororganisation Hamas verantwortlich. Das Militär veröffentlichte auch Aufnahmen, die die Schüsse aus der Klinik in der Stadt Gaza vor einigen Tagen zeigen sollen. Die israelische Armee war in dem Krankenhaus in der Vergangenheit bereits im Einsatz gewesen. Israel wirft der Hamas vor, medizinische Einrichtungen systematisch für militärische Zwecke zu missbrauchen. Die Hilfsorganisation Care teilte mit, eine schwangere Mitarbeiterin einer Partnerorganisation und ihre zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren seien kürzlich in der Stadt Gaza getötet worden, als das Wohnhaus der Familie bei einem Luftangriff getroffen worden sei. Der Mann der 27 Jahre alten Frau sei dabei schwer verletzt worden. Laut der Hilfsorganisation wurde zudem am Montag bei einem weiteren Luftangriff in der Stadt ein Gesundheitszentrum einer Partnerorganisation zerstört. Es handele sich um eines der wenigen Zentren, die es dort noch gebe.