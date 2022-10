Libanon und Israel haben mit einem Abkommen über die Seegrenze zwischen beiden Ländern einen jahrelangen Streit offiziell beigelegt. Damit wird auch der Zugang zu einem Offshore-Gasfeld geregelt, das sich über beide Hoheitsgebiete erstreckt. Libanons Präsident Michel Aun unterzeichnete am Donnerstag in Baabda einen Brief, mit dem er das von den USA vermittelte Abkommen billigt. In Jerusalem folgte die Anerkennung durch die Unterschrift von Premier Yair Lapid. Die Schriftstücke sollen später durch Delegationen am Stützpunkt der UN-Friedenstruppen in Nakura an der Grenze ausgetauscht werden. Beide Staaten befinden sich formell noch im Krieg.