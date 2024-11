Bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah sind nach Angaben aus libanesischen Regierungskreisen und israelischen Medienberichten inzwischen die meisten Details geklärt worden. Uneinigkeit gebe es aber noch darüber, in welchem Zeitrahmen sich die israelische Armee aus Libanon zurückziehe, hieß es aus Beirut. Israel will noch 60 Tage nach Abschluss einer Vereinbarung im Süden des Nachbarlands bleiben, ehe die reguläre libanesische Armee an der Grenze zu Israel stationiert wird. In Libanon möchte man, dass dies bereits nach sieben Tagen passiert. Ob und wann genau ein Abkommen zustande kommen wird, sei noch unklar, hieß es. Die nächste Woche sei entscheidend. Ein Hauptstreitpunkt ist laut libanesischen Sicherheitskreisen weiter die israelische Forderung, Handlungsfreiheit mit Blick auf künftige Bedrohungen in Libanon zu behalten. Israelische Medien meldeten unter Berufung auf einen hochrangigen israelischen Verteidigungsbeamten unterdes, die Chance für eine Waffenruhe sei groß. Der israelische TV-Sender Channel 12 meldete ebenfalls, dass die meisten Details vereinbart worden seien. Die noch offenen Fragen seien aber heikel und könnten das Abkommen gefährden. Ein Streitpunkt ist demnach auch Israels Forderung, dass Frankreich nicht Teil des Abkommens sowie eines internationalen Gremiums wird, das die Umsetzung des Deals überwachen soll. Zuletzt hatte sich der Ton zwischen Israel und Frankreich verschärft. Staatschef Emmanuel Macron hatte einen Stopp von Waffenlieferungen an Israel ins Gespräch gebracht, die im Gazastreifen eingesetzt werden.