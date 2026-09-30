Das US-Militär ist vollständig aus dem Irak abgezogen. Die letzten US-Soldaten hätten das Land verlassen, teilte das Pentagon mit. Damit endet eine Zeit von teils heftig umstrittenen US-Militäreinsätzen in dem Land im Nahen Osten, mit denen der frühere Machthaber Saddam Hussein gestürzt und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekämpft wurde. „Dieser Meilenstein spiegelt den Erfolg einer zwölfjährigen Kampagne wider, durch die der IS als organisierte militärische Bedrohung im Irak und in der gesamten Region besiegt wurde“, hieß es in der Mitteilung des US-Verteidigungsministeriums, das unter Präsident Donald Trump inzwischen Kriegsministerium heißt. Die irakische Regierung trage nun die Hauptverantwortung für die Bewältigung der sicherheitspolitischen Herausforderungen im Land, teilte das Pentagon weiter mit. Dazu zählten die verbliebenen IS-Strukturen sowie mit Iran verbündete Milizen, die nach US-Einschätzung die irakische Souveränität und die Stabilität in der Region untergraben.



„Das Ende der Mission der internationalen Koalition bedeutet nicht das Ende unseres Kampfes gegen den Terrorismus“, sagte der irakische Ministerpräsident Ali al-Saidi in einer Rede aus Anlass der Feiern zum „Tag der Unabhängigkeit“ in Bagdad. Vielmehr markiere es den Übergang in eine Phase, in welcher der Irak „die volle Verantwortung für seine eigene Sicherheit und Stabilität“ übernehme. Die mit Iran verbündete Miliz Asaib Ahl al-Hak bezeichnete den Abzug der US-Truppen in einer Mitteilung als Erfolg und als Ergebnis des „Widerstands gegen die ausländische Militärpräsenz im Land“. Die Miliz drängte die irakische Regierung, ihre Bemühungen um ein Ende der Präsenz aller ausländischen Streitkräfte – besonders der im Nordirak stationierten türkischen Truppen – fortzusetzen.