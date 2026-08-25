Die USA haben Syrien am Montag von ihrer Liste der staatlichen Terrorunterstützer gestrichen. Der Schritt trat nach einer 45-tägigen Überprüfungsfrist des Kongresses in Kraft, nachdem US-Präsident Donald Trump das Parlament am 8. Juli über sein Vorhaben informiert hatte. US-Außenminister Marco Rubio erklärte, die Entscheidung würdige die Maßnahmen und Zusagen der syrischen Regierung unter Präsident Ahmed al-Scharaa, sich vollständig vom internationalen Terrorismus zu distanzieren. Die Einstufung als Terrorunterstützer hatte auf Banken und Investoren stark abschreckend gewirkt, obwohl die US-Regierung ihre umfassenden Sanktionen gegen Syrien im Juli 2025 aufgehoben hatte. Das Land bemüht sich nach fast 14 Jahren Krieg um Investitionen in Milliardenhöhe für den Wiederaufbau.