Die USA haben Syrien am Montag von ihrer Liste der staatlichen Terrorunterstützer gestrichen. Der Schritt trat nach einer 45-tägigen Überprüfungsfrist des Kongresses in Kraft, nachdem US-Präsident Donald Trump das Parlament am 8. Juli über sein Vorhaben informiert hatte. US-Außenminister Marco Rubio erklärte, die Entscheidung würdige die Maßnahmen und Zusagen der syrischen Regierung unter Präsident Ahmed al-Scharaa, sich vollständig vom internationalen Terrorismus zu distanzieren. Die Einstufung als Terrorunterstützer hatte auf Banken und Investoren stark abschreckend gewirkt, obwohl die US-Regierung ihre umfassenden Sanktionen gegen Syrien im Juli 2025 aufgehoben hatte. Das Land bemüht sich nach fast 14 Jahren Krieg um Investitionen in Milliardenhöhe für den Wiederaufbau.
Syrien stand auf der US-Liste, seit Washington 1979 der Regierung des damaligen Präsidenten Hafis al-Assad die Unterstützung militanter Gruppen vorgeworfen hatte. Die Einstufung blieb auch unter seinem Sohn Baschar al-Assad bestehen, der im Dezember 2024 von Rebellen unter der Führung des heutigen Präsidenten Scharaa gestürzt wurde. Scharaa ist ein ehemaliger Kommandeur der Nusra-Front, der 2016 mit dem globalen Dschihadisten-Netzwerk al-Qaida brach.