26. August 2018, 18:35 Uhr Nahost USA streichen Palästinensern Millionen an Hilfsgeldern

Ramallah sieht sich unter Druck gesetzt, seinen Anspruch auf Ostjerusalem aufzugeben. Beobachter vermuten ein anderes Motiv - und verweisen auf eine E-Mail von Trumps Schwiegersohn.

Von Moritz Baumstieger

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump streicht der palästinensischen Autonomiebehörde Hilfen in Höhe von mehr als 200 Millionen Dollar (etwa 172 Millionen Euro). Die Mittel würden nun für "Projekte mit hoher Priorität anderswo" ausgegeben, schrieb das US-Außenministerium am Freitag in einer knappen Mitteilung an den Kongress. Von den USA mitfinanzierte Projekte im Westjordanland und dem Gazastreifen seien auf Weisung des Präsidenten überprüft worden, hieß es in der Note - "um sicherzugehen, dass die Mittel in Übereinstimmung mit den nationalen Interessen der USA ausgegeben werden". Vor allem die Zahlungen der Autonomiebehörde an Familien von Palästinensern, die bei Angriffen auf Israel getötet, verletzt oder gefangen genommen wurden, stören die USA seit Langem.

In Ramallah vermutet man andere Motive hinter der Entscheidung: Die Palästinensische Autonomiebehörde kritisierte die Streichung der Hilfsgelder als "Erpressung" und Ausdruck einer "friedensfeindlichen" Politik. Sie solle die Palästinenser dazu bringen, ihren Anspruch auf Ostjerusalem als Hauptstadt eines eigenen Staates aufzugeben, sagte Nabil Abu Rudeineh, Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas. Trump hatte Jerusalem im Dezember 2017 einseitig als Kapitale Israels anerkannt, seither gibt es kaum mehr offizielle Kontakte mehr zwischen der Autonomiebehörde und den USA. Amerika müsse sich aber darüber im Klaren sein, so der Sprecher von Abbas, dass es ohne Ostjerusalem als Hauptstadt keine Aussicht auf Frieden gebe.

Beobachter interpretieren die Aussetzung der Finanzhilfe jedoch weniger als ein Druckmittel der USA, um die Palästinenser bei der bereits erfolgten Jerusalem-Entscheidung auf Linie zu bringen. Seit vor Kurzem eine E-Mail von Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn und Sonderbeauftragter für den Nahostkonflikt, publik wurde, verdichten sich die Gerüchte, dass die USA nach der Hauptstadtfrage ein weiteres umstrittenes Thema einseitig zu Gunsten Israels entscheiden wollen - und der Führung in Ramallah nun schon einmal die Muskeln zeigen.

Washington, vermuten israelische Medien, könnte die Unterstützung für die UNRWA ganz einstellen

In seinem Schreiben kritisierte Kushner die UN-Behörde UNRWA scharf, die sich um die im ersten Nahostkrieg geflohenen Palästinenser kümmert. Die Behörde "erhält einen Status quo aufrecht, ist korrupt, ineffizient und hilft dem Frieden nicht", soll Kushner geschrieben haben. 700 000 Palästinenser haben 1948/49 ihre Dörfer teils unter Zwang verlassen, zusammen mit ihren Nachkommen zählen sie mittlerweile über fünf Millionen. Ob sie alle ein Rückkehrrecht, eine Entschädigung oder gar nichts bekommen, ist eine der Kernfragen des Nahostkonflikts, an der Verhandlungen immer wieder gescheitert sind.

Israelischen Medienberichten zufolge könnten die USA in den kommenden Tagen ihre Unterstützung für die UNRWA ganz einstellen, nachdem sie im Januar bereits 300 Millionen Dollar Hilfe gekürzt hatten. Statt der fünf Millionen Palästinenser, die auf ein Rückkehrrecht pochen, wolle Washington zudem nur noch etwa 500 000 anerkennen. Für die Regierung von Israels Premier Benjamin Netanjahu wäre das ein großer Erfolg, für die Palästinenser eine deutlich schmerzlichere Niederlage als der Verlust von 200 Millionen Dollar.