Nach der Aussetzung der Waffenstillstandsgespräche für den Gazastreifen in Kairo zeigen sich die USA besorgt über eine mögliche Eskalation des Nahostkonflikts. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, warnt in Halifax vor einem „größeren Krieg“ in der Region. Die Vereinigten Staaten seien daher weiterhin aktiv an Bemühungen um ein Waffenstillstandsabkommen beteiligt. Nach dem heftigen militärischen Schlagabtausch zwischen der libanesischen Hisbollah-Miliz und der israelischen Armee am Wochenende hat sich die Lage stabilisiert, bleibt aber angespannt. Das US-Verteidigungsministerium wies das US-Militär an, zwei Flugzeugträger und deren Begleitschiffe in der Region zu belassen.

Am späten Sonntagabend feuerte die mit der Hisbollah verbündete Hamas nach Angaben der israelischen Armee aus dem Süden des Gazastreifens eine Rakete in Richtung Tel Aviv, die aber in offenem Gebiet südlich der israelischen Küstenmetropole eingeschlagen sei. Nach Angaben von Sanitätern verletzte sich eine Frau, als sie in einen Schutzraum eilte.

Zuvor waren die Gespräche über eine Waffenruhe in der ägyptischen Hauptstadt Kairo ergebnislos geblieben. Die israelische Delegation reiste nach wenigen Stunden wieder ab, wie aus Kreisen am Flughafen von Kairo verlautete. Auch Katars Emir Tamim bin Hamad al-Thani und die Vertreter der Hamas verließen die Stadt. Bei israelischen Luftangriffen auf Gaza-Stadt sind in der Nacht nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mindestens fünf Palästinenser getötet worden. Bei dem Angriff auf ein Haus in der Nähe des Krankenhauses „Patient’s Friends“ im Westteil von Gaza-Stadt habe es zudem mehrere Verletzte gegeben, berichtet Wafa unter Berufung auf medizinische Fachkräfte.