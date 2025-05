US-Präsident Donald Trump hat laut seinem Israel-Botschafter Mike Huckabee angeordnet, so schnell wie möglich Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Die Hilfe müsse effizient und auch sicher sein, sagte Huckabee am Freitag. Ferner müsse sichergestellt sein, dass die islamistische Hamas die von der Bevölkerung dringend benötigte Hilfe nicht stehle und für sich nutze. Details zu dem Plan sollen in den nächsten Tagen folgen. Huckabee warf der Hamas vor, sie sei „zu 100Prozent für die schreckliche Lage verantwortlich“. Sie lasse die Bevölkerung weiter verhungern, halte Geiseln gefangen und mache eine Lösung für ein Kriegsende „sehr schwierig“. Huckabee wies zurück, dass es ein israelischer Plan sei. Israels Armee werde nur militärische Sicherheit gewährleisten.