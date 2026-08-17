Trumps Schwiegersohn führt in Israel und Ägypten Gespräche über die Zukunft des Küstenstreifens. Dabei soll er Netanjahu vom militärischen Rückzug überzeugen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, und weitere zentrale Diplomaten für den Nahen Osten sind in dieser Woche nach Ägypten und Israel gereist, um Gespräche über die Zukunft des Gazastreifens zu führen. Es geht um ein Friedensabkommen, das Trump bereits im September vergangenen Jahres verkündet hatte und bei dessen Umsetzung es seitdem hakt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.