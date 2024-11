Frauen und Kinder machen nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) fast 70 Prozent der bestätigten Todesopfer im Gaza-Krieg aus. Diese Erkenntnis deute auf eine systematische Verletzung grundlegender Prinzipien des humanitären Völkerrechts hin, erklärte das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte am Freitag in Genf. In einem 32-seitigen Bericht verweisen die UN dabei auf Gebote der Unterscheidung und der Verhältnismäßigkeit bei Kampfhandlungen. Die UN-Erhebung beschränkt sich auf die ersten sieben Monate des seit über 13 Monaten andauernden Kriegs. In dieser Zeit waren 44 Prozent der Todesopfer Kinder. Das jüngste Opfer war ein Baby, das einen Tag nach seiner Geburt getötet wurde, das älteste eine 97 Jahre alte Frau. Israel äußerte sich zunächst nicht zu dem Bericht des UN-Menschenrechtskommissariats. Das israelische Militär hat wiederholt seine Bemühungen herausgestellt, zivile Opfer zu vermeiden. Die Hamas wiederum weist Anschuldigungen Israels zurück, sich beispielsweise in Krankenhäusern zu verschanzen und Zivilisten als menschliche Schutzschilde für die eigenen Kämpfer zu missbrauchen.