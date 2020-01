Die Türkei und die syrische Regierung haben sich unter russischer Vermittlung vorsichtig angenähert. Der syrische Geheimdienstchef Ali Mamluk traf am Montag in Moskau den türkischen Geheimdienstchef Hakan Fidan, wie türkische Regierungskreise am Dienstag bestätigten. Die Türkei unterstützt im syrischen Bürgerkrieg Rebellen und ist mit der Regierung in Damaskus verfeindet. Russland, ein wichtiger Verbündeter der syrischen Regierung, hatte in der vergangenen Woche eine neue Waffenruhe für Idlib verkündet, die mit der Türkei vereinbart worden sei.