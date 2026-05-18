US-Präsident Donald Trump droht mit einer Wiederaufnahme des Krieges gegen Iran. „Für Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben“, schrieb er auf der Plattform Truth Social. Der US-Verbündete Israel stellt sich bereits auf einen möglichen Neubeginn der gemeinsamen Angriffe ein. Ein iranischer Militärsprecher warnte laut Nachrichtenagentur Tasnim, jede neue „Torheit“ der USA werde „noch vernichtendere und schwerere Schläge“ zur Folge haben.

Zugleich tauschten die Konfliktparteien nach Angaben des iranischen Außenamts in den vergangenen Tagen erneut Verhandlungsvorschläge aus. In der Vorwoche hatte Trump Vorschläge aus Teheran als „dämlich“ abgetan.