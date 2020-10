Von Daniel Brössler und Paul-Anton Krüger, Berlin

Die große Bühne hatte, wie könnte es anders sein, US-Präsident Donald Trump für sich in Anspruch genommen. In Washington vor dem Weißen Haus inszenierte er Mitte September die Unterzeichnung der sogenannten Abraham Accords, die eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel auf der einen Seite und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Bahrain auf der anderen vorsehen. Ganz so pompös fiel der Rahmen in Berlin nicht aus, doch konnte Bundesaußenminister Heiko Maas sich über die "große Ehre" freuen, dass "der israelische und der emiratische Außenminister Berlin als Ort für ihr historisches erstes Treffen gewählt haben". Die Bundesregierung stellte dafür die Villa Borsig bereit, das elegante Gästehaus des Auswärtigen Amtes. Als hoch symbolisch muss der gemeinsame Besuch der drei Minister am Berliner Holocaust-Mahnmal gelten.

Ein "bewegender Moment" sei das gewesen, sagte der Israeli Gabi Aschkenasi, beim ersten Besuch eines arabischen Außenministers an diesem Ort zugegen zu sein. Israelische Medien berichten, die Initiative dafür sei von Scheich Abdullah bin Zayed al-Nahyan ausgegangen, dem Außenminister der Emirate. Maas hatte beiden zuvor schon gedankt für das entgegengebrachte Vertrauen, die "wichtigste Währung in der Diplomatie". Tatsächlich weist Berlin als Ort des treffens auf eine solide Dreiecksbeziehung hin: In Israel sieht man Berlin abseits tagespolitischer Differenzen als verlässlichen und wichtigsten Partner in Europa. Das hat damit zu tun, das Kanzlerin Angela Merkel die Sicherheit Israels in einer Rede vor der Knesset zum Teil der deutschen Staatsräson erklärt hat, vor allem aber mit viel praktischer Zusammenarbeit. Und Abu Dhabi legt großen Wert auf die 2004 geschlossene strategische Partnerschaft mit Berlin, deren Ausbau vergangenes Jahr Kronprinz Mohammed bin Zayed al-Nahyan vorantrieb. Daran knüpft die außen- und sicherheitspolitisch umtriebige Monarchie den Anspruch, erste Ansprechpartnerin der Europäer in der Region zu sein. Hinzu kommt der glückliche Zufall, dass Israels Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff, über gute Kontakte in die Emirate verfügt, was sich als nützlich erwies. Die Bundesregierung hat den "mutigen Friedensschluss" zwischen Israel und den Emiraten begrüßt als "seit langem die erste gute Nachricht im Nahen Osten", ohne in der Palästinenser-Frage von der Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung auf Grundlage der Grenzen von 1967 in beiderseitigem Einvernehmen abzurücken. Dies sei immer noch die beste Lösung, bekräftigte Maas. Der Schritt der Emirate wendete zumindest die von Premier Benjamin Netanjahu angekündigte und den USA gebilligte Annexion des Jordantals und von Teilen des Westjordanlandes ab. Und damit eine Zerreißprobe für die Nahost-Politik der EU und eine Belastung im Verhältnis zwischen Deutschland und Israel. Denn dass eine solche Annexion nicht unwidersprochen hätte bleiben können, darüber war man sich in Berlin wie in Brüssel im Klaren. Deutschland, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, hätte das in eine schwierige Lage gebracht. Außenminister Maas hat deshalb auch keinen Hehl aus seiner Erleichterung über den von den USA vermittelten Deal gemacht. In Berlin ging es nun um Zusammenarbeit im Energiesektor, bei Forschung und Entwicklung, in der Luftfahrt, wie die Minister sagten. Maas betonte die Hoffnung auf "neue Bewegung im Dialog zwischen Israelis und Palästinensern". Dabei könnten wieder die EU und die Bundesregierung ins Spiel kommen, die von der Autonomiebehörde als Mittler akzeptiert werden, während sie ihre Kontakte zu den USA und Israel eingefroren hat. Aschkenasi nahm das auf mit der Forderung, für neue Gespräche müssten die Palästinenser an den Verhandlungstisch zurückkehren.