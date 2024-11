Im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge im Zuge einer Razzia der israelischen Armee zwei Menschen getötet worden. Der Vorfall habe sich in Jabad nahe der Stadt Dschenin ereignet, hieß es vom Gesundheitsministerium in Ramallah. Den Berichten zufolge waren israelische Soldaten am späten Sonntagabend in den Ort eingerückt. Jugendliche hätten Steine auf sie geworfen, woraufhin die Militärs auf sie geschossen hätten. Die beiden Getöteten seien in den Oberkörper getroffen worden.