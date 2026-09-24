Der bei einem Anschlag im Westjordanland schwer verletzte Sohn des israelischen Botschafters in den USA schwebt weiter in Lebensgefahr. Botschafter Jechiel Leiter sagte vor Journalisten im Krankenhaus Schaarei Zedek in Jerusalem, es sei eine schwierige Nacht gewesen. Ein palästinensischer Attentäter hatte sein Fahrzeug am Mittwoch an einer Militärsperre im Westjordanland auf israelische Sicherheitskräfte gelenkt. Die israelische Armee erklärte, der Angreifer sei getötet worden. Neria Leiter, der Berichten zufolge als Reservist Dienst an dem Kontrollpunkt hatte, erlitt demnach schwere Kopfverletzungen. Leiter hatte vor drei Jahren bereits einen Sohn im Gaza-Krieg verloren. Die islamistische Terrororganisation Hamas hatte den Anschlag als „heroische Operation“ gelobt. Es handele sich um eine „natürliche Reaktion“ auf Angriffe radikaler israelischer Siedler. Die Organisation rief zu verschärftem „Widerstand in all seinen Formen und mit allen Mitteln“ gegen die Besatzung und Siedler im arabisch geprägten Ostteil Jerusalems und im Westjordanland auf.