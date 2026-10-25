Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben Drohnen und Raketen über seiner Hauptstadt Riad und Gebieten im Süden des Landes abgefangen. Zuvor hatten die saudischen Zivilschutzbehörden Notfallwarnungen am Sonntag für Riad sowie die Städte Abha und Chamis Muschait herausgegeben, wie die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen mitteilte. Minuten später wurde jedoch Entwarnung gegeben. Der Koalition zufolge wurden zwei Drohnen und eine ballistische Rakete auf Riad abgefeuert. Eine weitere Rakete sei auf die südliche Stadt Chamis Muschait gerichtet gewesen. Später hieß es, insgesamt seien zehn ballistische Raketen abgefangen worden, die auf den Süden Saudi-Arabiens gezielt hätten.

Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen drohten mit weiteren Angriffen auf den internationalen Flughafen von Riad. Der Flughafen bleibe ein militärisches Ziel, sagte der Huthi-Militärsprecher Jahja Sari. Er warnte Fluggesellschaften, Flughafenmitarbeiter und Reisende davor, den Flughafen zu benutzen. Dieser hatte am Sonntag den Betrieb an zwei Terminals wieder aufgenommen. Der Betrieb war am 10. Oktober nach einem Anschlag eingestellt worden, zu dem sich die Huthis bekannt hatten. Dabei waren 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden. Es war der Anschlag mit den meisten Todesopfern im Königreich seit mehr als einem Jahrzehnt.

Die Huthi teilten mit, Saudi-Arabien habe seit Beginn der neuen Eskalation im Krieg mehr als 3000 Raketen- und Luftangriffe in Jemen durchgeführt. Allein innerhalb von 24 Stunden habe es mehr als 100 solcher Angriffe in Sanaa und anderen Landesteilen gegeben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben beider Seiten nicht.