Von Peter Münch, Tel Aviv

Nur ein paar Stunden hat es gedauert, bis die Hamas ihre Drohung wahr machte: Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit Israel seien gescheitert, hatte ein Sprecher mitgeteilt, und schon in den kommenden Stunden werde der Feind "eine Botschaft" erhalten. Am frühen Freitagmorgen flogen dann gleich ein halbes Dutzend Raketen in Richtung Israel. Sie landeten auf offenem Feld und richteten keinen Schaden an. Israels Armee antwortete mit Luftangriffen auf Hamas-Stellungen. So steigt der Druck weiter - und angetrieben wird die Konfrontation aus Gaza heraus nun noch von einem weiteren Faktor: dem Coronavirus. Bislang war der palästinensische Küstenstreifen von der Pandemie weitgehend verschont geblieben. Doch nun droht auch an dieser Front Gefahr.

Die Hamas hat ein Spiel mit hohem Einsatz begonnen. Während Israel Berichten zufolge eine Ende des aktuellen Schlagabtauschs nach der Formel "Ruhe gegen Ruhe" anbietet, greifen die Herrscher des Gazastreifens nach Größerem und verlangen die Aufhebung der seit 2007 aufrecht erhaltenen Blockade. Dabei steht die Hamas auch unter zunehmendem Druck aus der eigenen Bevölkerung. Die jüngsten Auseinandersetzungen haben dazu geführt, dass Israel seine Benzinlieferungen eingestellt hat, weshalb das einzige Kraftwerk stillliegt und zwei Millionen Einwohner nur noch drei bis vier Stunden Strom am Tag bekommen. Überdies sind Tausende Fischer ohne Arbeit, weil Israel die Gewässer gesperrt hat. Und dazu kommt nun noch die plötzliche Verschärfung der Coronakrise.

Ein drohender Ausbruch des Coronavirus im beengten Gaza heizt die Kriegsgefahr an

Bislang sind die offiziellen Infektionszahlen gering: Seit März gibt es nur 129 bestätigte Fälle. Zur Erklärung wurde immer auf die erzwungene Isolation hingewiesen, die hier auch einmal einen positiven Effekt habe. Allerdings ist die Hamas von Beginn an auch äußerst konsequent vorgegangen. Man weiß um die katastrophale Lage des Gesundheitssystems und die drangvolle Enge, die eine Ausbreitung beschleunigen könnte. Deshalb müssen sich zum Beispiel die wenigen Einreisenden in eine gleich dreiwöchige Quarantäne begeben. Bis zu dieser Woche waren alle gemeldeten Fälle auf diese Quarantäne-Einrichtungen beschränkt geblieben. Nun aber wurden die ersten vier Erkrankten außerhalb entdeckt.

Die Hamas reagierte mit einem totalen Lockdown, zunächst verhängt für 48 Stunden, dann um 72 Stunden verlängert. Das Gesundheitsministerium schlägt Alarm: "Ein einziger Fall kann im Gazastreifen Hunderte und Tausende Fälle nach sich ziehen", erklärte ein Sprecher. Schnell fanden sich Anzeichen, dass das Virus sich tatsächlich schon verbreitet hat. Im Norden und Süden des Gazastreifens gibt es nun positive Fälle. Die Testkapazitäten sind allerdings gering.

In dieser neuen Bedrängnis gibt die Hamas Israel nun auch die Schuld an einer drohenden Corona-Katastrophe. "Wenn die Blockade nicht aufgehoben und die Lieferung der notwendigen medizinischen Versorgung in den Gazastreifen sichergestellt wird", so heißt es in einer Erklärung aus Gaza, "dann wird die palästinensische Bevölkerung nicht alleine leiden." Im Klartext: Corona heizt die Kriegsgefahr an.