Kämpfer der palästinensischen Terrororganisation Islamischer Dschihad haben israelische Grenzorte mit Raketen angegriffen. Der militärische Arm der Organisation, die Al-Quds-Brigaden, habe Kibbuz Nachal Oz und Kibbuz Saad beschossen, teilte der Dschihad mit. Die israelische Armee hatte zuvor mitgeteilt, es seien offenbar zwei Raketen vom Gazastreifen aus auf Israel abgefeuert worden. Das Militär habe versucht, diese mit Hilfe der Raketenabwehr abzufangen. Das israelische Nachrichtenportal Ynet berichtete, ein Geschoss sei gestoppt worden und das zweite in der Nähe eines Kibbuz eingeschlagen. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren haben militante Palästinenser im Gazastreifen Tausende Raketen auf Israel abgefeuert.