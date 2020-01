Seite an Seite im Weißen Haus: Benjamin Netanjahu und Donald Trump.

Seite an Seite mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu stellt der US-Präsident seinen Plan für eine Lösung des Nahostkonflikts vor. Dieser hat schon im Vorfeld für Verwerfungen gesorgt.

US-Präsident Donald Trump sieht in seinem Nahost-Plan nach eigenen Angaben eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel und die Palästinenser vor. Der Plan solle zu einer "realistischen Zwei-Staaten-Lösung" für Israel und die Palästinenser führen, sagte Trump am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Washington.

Jerusalem solle die "ungeteilte Hauptstadt" Israels bleiben. Es sei ein "langer und schwieriger Prozess" gewesen, den Plan auszuarbeiten, sagte Trump. Israel erkläre sich darin erstmals zu konkreten territorialen Kompromissen bereit. Trump sprach bei der Vorstellung seines Nahost-Plans von einem "großen Schritt in Richtung Frieden".

Trump betonte, seine Lösung solle "großartig für die Palästinenser" werden. Zugleich sagte er in Richtung der Palästinenser, dies könne für sie die letzte Möglichkeit sein, einen eigenen Staat zu bekommen.

Der Plan Trumps war in Grundzügen schon vor der Pressekonferenz bekannt geworden und hatte auf der palästinensischen Seite Empörung ausgelöst. Die Palästinenserführung verurteilte ihn als Verstoß gegen UN-Resolutionen und geltendes Völkerrecht. Sie wirft Trump vor, in dem Konflikt einseitig Partei für Israel zu ergreifen. Seit der Ankündigung Trumps, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, boykottiert sie die Zusammenarbeit.

Am Dienstagnachmittag demonstrierten Hunderte Palästinenser im Gazastreifen gegen Trumps vermeintliche Lösung des Konflikts. Demonstranten liefen mit palästinensischen Flaggen durch die Straßen, wie auf Bildern zu sehen war. Reifen wurden verbrannt, Plakate zeigten Trump mit Vampirzähnen und Hakenkreuz sowie mit einem rot durchgestrichenen Nahost-Plan in den Händen.