Israel verschärft sein Vorgehen gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland. Verteidigungsminister Israel Katz teilte am Sonntag mit, er habe das Militär angewiesen, sich auf einen „verlängerten Aufenthalt“ in Teilen des Gebiets vorzubereiten. Damit solle verstärkt gegen militante palästinensische Gruppen vorgegangen werden. Er habe den Soldaten befohlen, die Operationen in den palästinensischen Flüchtlingslagern von Dschenin, Tulkarem und Nur al-Schams im nördlichen Westjordanland auszuweiten, um die Infrastruktur von Militanten zu zerstören. 40 000 Palästinenser hätten die Lager verlassen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA sei angewiesen worden, seine Aktivitäten in den Lagern einzustellen. Im Rahmen der Offensive werden demnach Panzer nach Dschenin verlegt. Das ist der erste Einsatz von Panzern durch Israel im nördlichen Teil des von Israel besetzten Westjordanlandes seit mehr als 20 Jahren. Unterdessen hat die Hamas nach Angaben der israelischen Armee die letzte von sechs Geiseln ausgehändigt, die am Sonntag freigelassen werden sollten. Hischam al-Sajid sei nach fast zehn Jahren in der Gewalt der Hamas an das Rote Kreuz übergeben worden.