Israelische Sicherheitskräfte haben bei einer Razzia im besetzten Westjordanland einen Palästinenser erschossen. Die Einsatzkräfte hätten am Montag ein Haus nach Waffen durchsucht, als sie von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden seien, teilte die israelische Polizei mit. Die Beamten hätten daraufhin das Feuer eröffnet. Der Vater des Getöteten erklärte dagegen, sein Sohn sei unbewaffnet gewesen und hingerichtet worden. Am Sonntag hatte ein bewaffneter Palästinenser in der Nähe der Klagemauer in Jerusalem bei einem Anschlag auf einen Bus mit jüdischen Gläubigen an Bord mindestens acht Menschen verletzt. Vor etwa einer Woche war im Gazastreifen die Gewalt aufgeflammt. Israel bombardierte palästinensische Ziele, militante Islamisten feuerten mit Raketen auf Israel. Ziel des Einsatzes des israelischen Militärs war die von Iran unterstützte Gruppe Islamischer Dschihad.