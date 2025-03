Hamas und Israel wollen über Waffenruhe weiterverhandeln

Am Montag sollen die Gespräche über die Waffenruhe im Gazastreifen sowie die Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln weitergehen. Die israelische Regierung hat angekündigt, eine Delegation zu den Gesprächen nach Doha zu senden, um dort mit den Unterhändlern Ägypten, Katar und Jordanien zu sprechen. Mit der Hamas verhandelt Israel nicht direkt.



Auch die Hamas ist verhandlungsbereit. "Wir bekräftigen unsere Bereitschaft, an den Verhandlungen der zweiten Phase in einer Weise teilzunehmen, die den Forderungen unseres Volkes entspricht, und wir rufen zu verstärkten Anstrengungen auf, um dem Gazastreifen zu helfen und die Blockade gegen unser leidendes Volk aufzuheben", sagte ein Sprecher der Terrororganisation.



Die Hamas sieht indes "positive Anzeichen", dass das Abkommen in die zweite Phase eintreten könnte. Diese Phase hätte eigentlich bereits vergangene Woche beginnen sollen und sieht eine Freilassung der übrigen Geiseln vor. Außerdem soll sich Israel in dieser Phase dauerhaft aus dem Gazastreifen zurückziehen. Die Gespräche waren allerdings ins Stocken geraten: Während die Hamas auf den Eintritt in Phase zwei drängte, pochte die israelische Regierung darauf, die erste Phase zu verlängern, um weitere Geiseln freizulassen. Um Druck auf die Hamas aufzubauen, setzt Israel derzeit die Hilfslieferungen in den Gazastreifen aus. An diesem Schritt gibt es Kritik, unter anderem von der geschäftsführenden Bundesregierung.