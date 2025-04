Bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in Gaza-Stadt sind nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörde mindesten 29 Palästinenser ums Leben gekommen. Dutzende seien bei dem Angriff auf das mehrstöckige Wohnhaus in dem Vorort Schedschaia verletzt worden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Zudem würden noch zahlreiche Menschen unter den Trümmern vermutet. Auch umstehende Häuser seien durch den Beschuss beschädigt worden. Das israelische Militär erklärte, es sei gegen einen hochrangigen Vertreter der radikal-islamischen Hamas vorgegangen. Dieser habe von Schedschaia aus Angriffe im nördlichen Gazastreifen geplant und ausgeführt. Um wen es sich genau handeln soll, teilte das Militär nicht mit. Zuvor seien Maßnahmen ergriffen worden, um Schaden für die Zivilbevölkerung zu minimieren. Vergangene Woche forderte das Militär die Bevölkerung dort auf, sich in Sicherheit zu bringen. Es werde in der Gegend gegen Extremisten vorgehen. Andernorts im Gazastreifen seien neun weitere Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet worden, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Insgesamt seien somit am Mittwoch 38 Menschen ums Leben gekommen. Israel hatte nach einer zweimonatigen Feuerpause die Kämpfe gegen die Hamas am 18. März wieder aufgenommen. Die Regierung will die Offensive fortsetzen, bis alle 59 Geiseln, die noch von der Hamas festgehalten werden, an Israel übergeben sind.