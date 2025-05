Bei israelischen Luftschlägen sind in der Nacht zu Sonntag mindestens 100 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden. Das teilten lokale Behörden mit. Das israelische Militär wollte sich zunächst nicht äußern. Es hatte seine Angriffe auf den abgeriegelten Küstenstreifen in den vergangenen Tagen ausgeweitet. Dabei wurden Hunderte Menschen seit Donnerstag getötet. Die Angriffe gelten als Vorbereitung für eine neue Bodenoffensive, um die Kontrolle über Teile des Gazastreifens zu bekommen.

Israel blockiert seit Anfang März die Einfuhr von Medikamenten, Lebensmitteln und Treibstoff in den Gazastreifen, um die dort aktive radikal-islamische Hamas unter Druck zu setzen. Außerdem fordert es die Freilassung weiterer israelischer Geiseln. Nach Hamas-Angaben sollen Geiseln nur bei einem Waffenstillstand auf freien Fuß gesetzt werden.Vermittler aus Ägypten und Katar hatten am Samstag in Gesprächen, die von den USA unterstützt wurden, versucht, eine Feuerpause in Nahost auszuloten. Mit den Verhandlungen in Doha vertraute Personen sagten aber, es habe dabei keinen Durchbruch gegeben. Ein palästinensischer Insider sagte, die Hamas sei flexibel bei der Zahl der freizulassenden Geiseln. „Das Problem war immer die Verpflichtung Israels, den Krieg zu beenden.“ Nach Angaben der Sender Sky News Arabia und BBC hat Hamas vorgeschlagen, in etwa die Hälfte der Israelis freizulassen, die sich noch ihrer Gewalt befinden. Im Gegensatz wolle Hamas einen zweimonatigen Waffenstillstand und die Freilassung palästinensischer Gefangener. Ein Hamas-Vertreter sagte, die israelische Position sei unverändert. „Sie wollen ihre Gefangenen freigelassen bekommen, ohne sich auf ein Ende des Krieges verpflichten zu müssen.“