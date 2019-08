Israel greift mehrere Ziele an, die in Verbindung mit Iran stehen. Premier Benjamin Netanjahu hatte eine Warnung abgegeben: Staaten, die Teherans Kräften Unterschlupf gewähren, müssten Konsequenzen tragen.

Es ist der zweite Vorfall im Libanon binnen eines Tages, zu dem sich die israelische Armee am Montag nicht äußern wollte: Einen Tag nach dem Absturz zweier Drohnen nahe Beirut, die aus Israel stammen sollen, wurde ein Lager einer Palästinensergruppe in Libanon bombardiert. Laut der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA sollen in der Nacht zum Montag drei Angriffe auf eine Basis der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) im Ort Kusaja nahe der Grenze zu Syrien erfolgt sein. Der Sprecher der Gruppe, Anwar Radscha, erklärte, es habe nur Sachschaden gegeben. "Das war eine Botschaft der Israelis an uns", sagte er. Die Gruppierung unterhält enge Verbindungen zur libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah und zu Iran, sie wird von der EU als Terrororganisation eingestuft.

In Syrien bombardiert Israels Armee häufig iranische Stellungen, wie zuletzt am Sonntag. In Libanon gibt es hingegen nur selten Militäraktionen. Aber Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hatte am Sonntag eine Warnung abgegeben: Staaten, die Iran Unterschlupf gewährten, müssten Konsequenzen tragen. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hatte bereits nach dem ersten Vorfall mit den Drohnen Israel mit Vergeltung gedroht. Dies würde nicht ohne Reaktion bleiben.

Eine Reaktion auf Angriffe Israels in Syrien und womöglich auch in Libanon könnte der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen am Sonntagabend sein. Die im Gazastreifen regierende Hamas und der Islamische Dschihad werden ebenfalls von Iran unterstützt. Militante Palästinenser feuerten drei Raketen ab, zwei wurden vom israelischen Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) abgefangen. Die israelische Armee griff daraufhin Stellungen im Gazastreifen an. Nach der Reduktion der Treibstofflieferungen durch Israel erklärte die Hamas am Montag, dies könne die seit Mai geltende Waffenruhe beeinflussen.

Israels Armee scheint ihre Aktivitäten auf drei Länder ausgeweitet zu haben, sie wird auch für Luftschläge auf eine Schiitenmiliz im Irak am Sonntag verantwortlich gemacht. Sicherheitsexperten werfen bereits die Frage auf, ob die Armee für Auseinandersetzungen an bis zu vier Fronten - Syrien, Libanon, Irak und dem Gazastreifen - gerüstet ist. Diskutiert wird auch, ob die verstärkten Aktivitäten mit der Parlamentswahl am 17. September zusammenhängen.