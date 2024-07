Im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge bei Angriffen des israelischen Militärs zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Laut der Gesundheitsbehörde wurden bei einem Luftangriff auf eine Schule im Flüchtlingslager von Nuseirat am Dienstag mindestens acht Palästinenser getötet und eine große Zahl verletzt. Eine Stellungnahme Israels dazu zunächst nicht vor. Israel hat sich die Vernichtung der Islamisten zum Ziel gesetzt, nachdem die im Gazastreifen herrschende Gruppe am 7. Oktober Israel überfiel, 1200 Menschen tötete und mehr als 250 weitere Menschen verschleppte. Insgesamt starben in dem Krieg mehr als 38 000 Palästinenser, wie die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen weiter mitteilte.