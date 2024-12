Bei seinem Bemühen, „das Gesicht des Nahen Ostens zu verändern“, lässt Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu das Militär offenbar massiv in Syrien vorgehen. Israel etabliere sich zu einem Machtzentrum in der Region, „wie es seit Jahrzehnten nicht mehr der Fall war“, sagte Netanjahu. „Wir wollen ein anderes Syrien“, das sowohl Israel als auch den Einwohnern Syriens zugutekomme.Nach dem Sturz des Machthabers Baschar al-Assad flog Israel in den vergangenen Tagen die bisher schwersten Angriffe in Syrien. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte attackierte Israel bei mehr als 300 Angriffen Forschungszentren, Waffenlager, Marine-Schiffe, Flughäfen und Luftflotten. Offenbar will Israel verhindern, dass die Anlagen in die Hände Iran-treuer islamistischer Milizen fallen. Das israelische Portal ynet berichtete unter Berufung auf westliche Geheimdienstquellen von einer ähnlich hohen Zahl von Angriffen.Auch am Boden nimmt Israel eine zunehmend aktivere Rolle in Syrien ein. Netanjahu hatte zuletzt Streitkräfte in die eigentlich entmilitarisierte Pufferzone zwischen den besetzten Golanhöhen und dem übrigen syrischen Staatsgebiet entsandt. Einem Bericht zufolge dringt Israel nun noch weiter vor, was ein Militärsprecher allerdings dementiert.Die Nachrichtenagentur Reuters meldete, dass das israelische Militär bis etwa 25 Kilometer vor die Hauptstadt Damaskus vorgedrungen sei. Ein israelischer Militärsprecher schrieb in arabischer Sprache auf der Plattform X, Berichte über sich Damaskus nähernde israelische Streitkräfte seien „komplett falsch“. Israelische Truppen befänden sich lediglich in der Pufferzone zwischen den von Israel besetzten Golanhöhen und Syrien und an „Verteidigungspunkten nahe der Grenze“, schrieb Sprecher Avichai Adraee. Ziel sei es, die Grenze zu Israel zu schützen. Ausläufer der Pufferzone liegen etwa 50 Kilometer von Damaskus entfernt.