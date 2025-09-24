Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israel und Syrien bestätigen Verhandlungen über Sicherheitsabkommen
Iran: „Datenschatz“ über israelische Atomwaffen gewonnen
Bemerkenswerter Auftritt des syrischen Präsidenten vor den Vereinten Nationen
Irans Präsident: Streben nicht nach Atomwaffen
Macron: Friedensnobelpreis für Trump nur bei Ende des Gaza-Krieges
Juri Auel
US-Sondergesandte Witkoff spricht von möglichem Friedensplan für Gaza-Krieg
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff kündigte für die kommenden Tage einen möglichen Durchbruch im Konflikt zwischen Israel und der Hamas an, nachdem US-Präsident Donald Trump den regionalen Staats- und Regierungschefs diese Woche bei einem Treffen in New York einen 21-Punkte-Plan vorgelegt haben soll. Witkoff ging nicht näher auf den Plan ein, sagte jedoch, dass „er sowohl die Anliegen Israels als auch die Anliegen aller Nachbarstaaten in der Region berücksichtigt“.
Am Dienstag traf Trump am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Vertretern aus Ländern wie Ägypten, Katar, der Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan zusammen. „Wir sind hoffnungsvoll und ich würde sogar sagen zuversichtlich, dass wir in den kommenden Tagen einen Durchbruch verkünden können“, sagte Witkoff nun. Das Weiße Haus hat keine Details zu dem Treffen bekannt gegeben, aber Trump hat wiederholt die Freilassung aller Geiseln gefordert, die von der Hamas bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 gefangen genommen wurden.
Politico berichtete zuvor, dass Trump den arabischen Führern bei dem Treffen versprochen habe, Israel die Annexion des Westjordanlands nicht zu gestatten. Ein solcher Schritt Israels würde die arabischen Länder erzürnen und wahrscheinlich Trumps Pläne für eine Normalisierung der Beziehungen weiterer Nahost-Staaten zum jüdischen Staat zunichtemachen.
Kassian Stroh
Israel und Syrien bestätigen Verhandlungen über Sicherheitsabkommen
Israel hat Gespräche mit dem verfeindeten Nachbarland Syrien über ein Sicherheitsabkommen bestätigt. „Die Verhandlungen mit Syrien sind im Gange“, hieß es in einer Mitteilung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Voraussetzung für eine Einigung seien die Entwaffnung der Grenzregion im Südwesten Syriens sowie der Schutz der religiösen Minderheit der Drusen. Diese betrachtet Israel als Verbündete.
Auch der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa hat Verhandlungen über ein Sicherheitsabkommen bestätigt. Er betonte jedoch, dass ein Abkommen keine Normalisierung mit Israel bedeute. Die Gespräche laufen seit Monaten verdeckt, im August traf sich Syriens Außenminister Asaad al-Schaibani nach syrischen Angaben mit einer israelischen Delegation in Paris.
Konkret geht es darum, die Präsenz syrischer und israelischer Truppen und Sicherheitskräfte im Grenzgebiet zu regeln. Israel will verhindern, dass sich in der Gegend von Iran unterstützte Milizen oder bewaffnete islamistische Gruppen ansiedeln, die Israel feindlich gegenüberstehen. Seit dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad im Dezember 2024 hat das israelische Militär Hunderte Male Ziele in Syrien angegriffen. Beide Länder befinden sich seit 1948 offiziell im Kriegszustand, ein Friedensvertrag wurde nie geschlossen.
Kassian Stroh
Iran: „Datenschatz“ über israelische Atomwaffen gewonnen
Der iranische Geheimdienst behauptet, in den Besitz sensibler Informationen aus Israel gekommen zu sein. Zu dem „Datenschatz“ gehörten Informationen über israelische Waffenprojekte, die Atomanlage bei Dimona sowie Listen von an den Programmen beteiligten Wissenschaftlern, hieß es in einer im Staatsfernsehen ausgestrahlten Sendung.
Der iranische Geheimdienstminister Ismail Chatib erklärte: „Das ins Land überführte Archiv umfasst Millionen Seiten unterschiedlicher und wertvoller Informationen über das zionistische Regime“ – so bezeichnet Iran üblicherweise Israel. Nach seiner Darstellung waren Agenten auch in der Lage, Informationen über Israels Atomwaffenprogramm zu gewinnen. Chatib behauptete, Mitarbeiter der israelischen Nuklearindustrie, des Militärs sowie gewöhnliche Bürger hätten daran mitgewirkt, die Daten nach Iran zu übermitteln. Einige hätten dafür Geld erhalten, andere aus Abneigung gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu gehandelt.
Die Angaben zu der iranischen Geheimdienstoperation lassen sich nicht unabhängig verifizieren.
Kassian Stroh
20 Verletzte nach Drohnenangriff im Süden Israels
Bei einem Drohnenangriff auf die südisraelische Hafenstadt Eilat sind mehr als 20 Menschen verletzt worden, darunter zwei schwer. Das Fluggerät schlug in ein Einkaufsviertel ein und explodierte dort, wie lokale Medien meldeten. Viele Menschen seien durch Splitter verletzt worden. Die jemenitischen Huthi-Rebellen reklamierten den Angriff für sich. Dem israelischen Militär war es laut den Berichten trotz zweier Raketen des Abwehrsystems Iron Dome nicht gelungen, die Drohne aus dem Jemen abzuschießen.
Die Huthi-Rebellen haben Eilat zuletzt wiederholt angegriffen; Anfang des Monats wurde der Flughafen Ramon außerhalb der Stadt getroffen, wobei Schäden entstanden und eine Person leicht verletzt wurde. Zuletzt traf eine Drohne einen Hoteleingang in einer Ferienlage am Roten Meer.
Die von Iran unterstützten Huthis haben Medienberichten zufolge im vergangenen halben Jahr fast 90 ballistische Raketen und mindestens 40 Drohnen auf Israel abgefeuert; die allermeisten wurden abgefangen. Als Reaktion darauf flog die israelische Luftwaffe in der vergangenen Woche Angriffe auf Ziele in Jemen.
Kassian Stroh
Bemerkenswerter Auftritt des syrischen Präsidenten vor den Vereinten Nationen
Als erster syrischer Präsident seit fast 60 Jahren hat Ahmed al-Scharaa eine Rede bei der UN-Generaldebatte gehalten. „Syrien hat sich von einem Krisen-Exporteur in eine Gelegenheit für Frieden verwandelt“, sagte er in New York. Seine Übergangsregierung strebe nach Jahren des Bürgerkriegs unter Machthaber Baschar al-Assad nach Diplomatie, Stabilität, Sicherheit und wirtschaftlicher Entwicklung.
„Syrien kehrt heute zurück an den Platz, der ihm zwischen den Ländern der Welt zusteht.“Ahmed al-Scharaa, Präsident Syriens
Syrien war während des Bürgerkriegs unter Assad lange isoliert und mit Sanktionen belegt. Die letzte Rede eines syrischen Staatschefs vor dem UN-Plenum hielt 1967 der damalige syrische Präsident Nureddin al-Atassi.
Die Reise al-Scharaas in die USA ist bemerkenswert: Im Irak hatte er sich einst dem Terrornetzwerk al-Qaida angeschlossen und dort mehrere Jahre in Gefangenschaft des US-Militärs verbracht. Später sagte er sich von al-Qaida und dem Islamischen Staat (IS) los. Bis heute gibt es aber Zweifel, ob er die extremistische Ideologie ganz abgelegt hat. Von den Vereinten Nationen und den US-Behörden wird al-Scharaa bis heute unter seinem früheren Kampfnamen Abu Mohammed al-Dscholani als Terrorist geführt. Der UN-Sicherheitsrat beschloss vor zwei Wochen, dass al-Scharaa trotz des gegen ihn geltenden Reiseverbots im Rahmen der UN-Sanktionen für einige Tage nach New York reisen dürfe.
Ahmed al-Scharaa am Rednerpult in der Halle der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Foto: Yuki Iwamura/AP
Katja Guttmann
Palästinenser: Dutzende Tote bei Angriffen im Gazastreifen
Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen soll es palästinensischen Angaben zufolge wieder Dutzende Tote gegeben haben. Aus medizinischen Kreisen vor Ort hieß es, 84 Menschen seien seit dem Morgen ums Leben gekommen, die meisten in der Stadt Gaza.
Israels Armee meldete unterdessen „erheblichen Beschuss“ aus dem Schifa-Krankenhaus heraus und machte die Terrororganisation Hamas verantwortlich. Das Militär veröffentlichte auch Aufnahmen, die die Schüsse aus der Klinik in der Stadt Gaza vor einigen Tagen zeigen sollen. Die israelische Armee war in dem Krankenhaus in der Vergangenheit bereits im Einsatz gewesen. Israel wirft der Hamas vor, medizinische Einrichtungen systematisch für militärische Zwecke zu missbrauchen.
Alle Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Katja Guttmann
Irans Präsident: Streben nicht nach Atomwaffen
Der iranische Präsident Massud Peseschkian versichert, sein Land habe niemals den Besitz von Atombomben angestrebt und werde auch nicht versuchen, solche zu bauen. Die Zukunft des Nahen und Mittleren Ostens und der Welt insgesamt müsse auf Kooperation aufgebaut werden, sagt Peseschkian vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen.
Der Westen wirft der Islamischen Republik vor, mit ihrem Atomprogramm nach Nuklearwaffen zu streben. Wegen mangelnder Kooperation des Regimes mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA treten Ende der Woche voraussichtlich ausgesetzte UN-Sanktionen wieder in Kraft.
Dimitri Taube
Wadephul sieht EU-Sanktionen gegen Israel kritisch
Bundesaußenminister Johann Wadephul steht EU-Sanktionen gegen Israel skeptisch gegenüber. „Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass wir bisher wirkungsvolle Maßnahmen ergriffen haben, und weitere nicht notwendig sind“, sagte Wadephul im Deutschlandfunk mit Verweis darauf, dass Deutschland keine Waffen mehr an Israel liefert, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Über die Vorlage der EU-Kommission, Sanktionen gegen Israel zu verhängen, werde die Bundesregierung kommende Woche noch einmal beraten, um dann zum EU-Gipfel am 1. Oktober eine einheitliche Haltung zu vertreten.
Juri Auel
Macron: Friedensnobelpreis für Trump nur bei Ende des Gaza-Krieges
US-Präsident Donald Trump kann nach Aussage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron den Friedensnobelpreis nur dann gewinnen, wenn er den Krieg in Gaza beendet. Nur Trump habe die Macht, Israel zu einem Ende des Krieges zu drängen, sagte Macron in einem Gespräch mit dem französischen Fernsehsender BFM TV aus New York. "Es gibt eine Person, die etwas dagegen tun kann, und das ist der US-Präsident", sagte Macron. Als Grund führt der französische Präsident an, dass die USA im Gegensatz zu Frankreich die Waffen lieferten, mit denen der Krieg in Gaza geführt werde. "Wir liefern keine Ausrüstung, die es ermöglicht, in Gaza Krieg zu führen. Die Vereinigten Staaten von Amerika tun das." Trump sagt immer wieder, dass er es verdient habe, den Friedensnobelpreis zu bekommen.
Juri Auel
Erdoğan bezeichnet Treffen muslimischer Länder mit Trump als fruchtbar
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump und Vertretern muslimischer Länder zum Gaza-Krieg als "sehr fruchtbar" bezeichnet. Nach dem Gespräch am Rande der UN-Generalversammlung in New York sagte Erdoğan zu Reportern, er sei mit den Ergebnissen "zufrieden". Eine gemeinsame Erklärung solle veröffentlicht werden. Das Nato-Mitglied Türkei hat die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen scharf kritisiert. Trump hatte angekündigt, sich mit Vertretern mehrerer mehrheitlich muslimischer Länder treffen zu wollen, um die Lage im Gazastreifen zu erörtern.
Dimitri Taube
Israelische Armeekreise: 640 000 Palästinenser aus Gaza geflüchtet
Wegen Israels höchst umstrittener Bodenoffensive in der Stadt Gaza fliehen weiter viele Menschen von dort. Einwohner berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass seit Montag Tausende die Stadt im Norden des Gazastreifens wegen heftiger Angriffe verlassen hätten. Israels Armee habe ihren Einsatz noch einmal intensiviert und sei inzwischen ins Zentrum der Stadt vorgerückt. Auch die Zeitung Times of Israel berichtete, die Armee dringe immer tiefer in die Stadt vor.
Aus israelischen Armeekreisen hieß es, inzwischen seien rund 640 000 Palästinenser aus dem Ort geflüchtet. Am Montag hatte das Militär mitgeteilt, dass mehr als 550 000 Palästinenser die Stadt verlassen hätten. Vor dem Beginn des verstärkten militärischen Vorgehens Israels lebten in der Stadt Gaza rund eine Million Einwohner und Binnenvertriebene. Die israelische Armee hat die Menschen angewiesen, sich in den Süden des Gazastreifens zu begeben.
Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, bei israelischen Angriffen seien seit dem Morgen in der Stadt Gaza 18 Menschen getötet worden. Die Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.
Israels Armee gab bekannt, dass am Montag ein Soldat im Norden des Gazastreifens getötet worden sei. Israelischen Medien zufolge kam er in der Stadt Gaza ums Leben und war damit der erste Soldat, der seit Beginn der Bodenoffensive vor einer Woche getötet wurde.
Juri Auel
Frankreich erkennt Staat Palästina an
Auch Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an. Das erklärte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron - wie vorab bereits angekündigt - bei einer Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung in New York. Vor dem Treffen hatten unter anderem bereits Kanada und Großbritannien ihre formale Anerkennung eines palästinensischen Staates bekanntgegeben - als erste wirtschaftsstarke G-7-Staaten.
„Manche mögen sagen, es sei zu spät. Andere mögen sagen, es sei zu früh“, sagte Macron. „Doch eines ist sicher: Wir können nicht länger warten.“ Das Massaker der Hamas vom 7. Oktober sei zwar eine „offene Wunde“. Doch Hunderttausende Menschen seien vertrieben, verletzt, ausgehungert und traumatisiert worden. Ihr Leben werde weiterhin zerstört, obwohl die Hamas erheblich geschwächt worden sei. „Nichts rechtfertigt den anhaltenden Krieg in Gaza. Nichts“, sagte der französische Präsident.
Es handelt sich dabei angesichts des unverändert tobenden Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas um einen zunächst vor allem symbolischen Schritt - gegen den Willen Israels. Die von Frankreich und Saudi-Arabien ausgerichtete Konferenz soll den Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung und ein Ende des Krieges neuen Rückenwind verschaffen und so den Ton für die UN-Generaldebatte setzen. Die USA und Israel boykottierten das Treffen.
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Juri Auel
Palästinensische Behörden: Drei mutmaßliche Kollaborateure hingerichtet
Im Gazastreifen haben die von der radikal-islamischen Hamas geführten Behörden nach eigenen Angaben drei Männer wegen mutmaßlicher Kollaboration mit Israel hingerichtet. Ein in sozialen Medien verbreitetes Video soll die Hinrichtungen vom Sonntag zeigen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Ort des Geschehens in der Stadt Gaza bestätigen. Die Hinrichtungen sollten eine "klare Botschaft" senden und als Abschreckung für jeden dienen, der es erwäge, "mit der Besatzung zusammenzuarbeiten", erklärt ein Vertreter der palästinensischen Sicherheitsbehörden.
Aktuell häufen sich Auseinandersetzungen zwischen der Hamas und rivalisierenden palästinensischen Milizen. Eine israelische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
Kassian Stroh
Italiener streiken für Gaza – Demos in mehreren Großstädten
Wegen eines Streiks aus Solidarität mit der Bevölkerung im Gazastreifen ist es in Italien landesweit zu Behinderungen gekommen. Im überregionalen Bahnverkehr gab es teils Verspätungen von mehr als einer Stunde. In Großstädten wie Rom und Mailand funktionierte der öffentliche Nahverkehr nur eingeschränkt. An Schulen und Universitäten wie zum Beispiel in Turin gab es Blockaden. In Genua legten Hafenarbeiter die Arbeit nieder.
In verschiedenen Städten fanden zudem propalästinensische Kundgebungen mit insgesamt Zehntausenden Teilnehmern statt. Allein in Rom gingen nach Schätzungen mehr als 40 000 Menschen auf die Straße. In Mailand kam es zu Ausschreitungen. Dort versuchte eine Gruppe von Demonstranten, in den Hauptbahnhof einzudringen. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein, um sie daran zu hindern.
Zu dem Streik hat die Gewerkschaft USB (Unione Sindacale di Base) aufgerufen, um gegen die „Verschärfung der humanitären Lage im Gazastreifen“ zu protestieren. Zugleich fordert sie Sanktionen gegen Israel. Der Streik bei den Verkehrsbetrieben soll bis Montagabend dauern. Die großen italienischen Gewerkschaften beteiligten sich an dem Ausstand nicht.
Christian Helten
Israelischer Drohnenangriff im Südlibanon: Unklare Informationen über Staatsbürgerschaft der Toten
Bei einem israelischen Drohnenangriff in der libanesischen Stadt Bint Jbeil sind nach Angaben der örtlichen Behörden fünf Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. Das israelische Militär erklärte, es habe bei dem Angriff am Sonntag ein Hisbollah-Mitglied getötet. Es seien aber auch „mehrere unbeteiligte Zivilisten getötet“ worden. Man bedauere dies und der Vorfall werde untersucht. Parlamentspräsident Nabih Berri teilte mit, unter den Toten seien ein Vater und seine drei Kinder, die Mutter sei verwundet worden. Sie besäßen die US-Staatsbürgerschaft. Dem widersprach am Montag die US-Regierung. Die Lage sei zwar noch unübersichtlich, teilt das Außenministerium in Washington mit. Nach bisherigen Erkenntnissen handele es sich bei den fünf Getöteten aber nicht um Amerikaner.
Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam bezeichnete den Angriff auf X als „eklatantes Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung und eine Botschaft der Einschüchterung, die sich gegen unsere Bevölkerung richtet“. Seit dem Inkrafttreten eines von den USA vermittelten Waffenstillstands zwischen dem Libanon und Israel im November hat Israel häufig Stellungen der Hisbollah im Südlibanon angegriffen.