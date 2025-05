Papst und Hilfsorganisationen forderen Israel auf, Hilfslieferungen zu genehmigen

Bei seiner ersten Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom hat Papst Leo XIV. am Mittwoch Israel aufgefordert, die Lieferung dringend benötigter Hilfsgüter in den Gazastreifen zu erlauben. Die Situation dort sei beunruhigend und traurig, so der Pontifex. „Ich erneuere meinen Appell, eine gerechte humanitäre Hilfe zuzulassen und die Feindseligkeiten zu beenden, deren hoher Preis von Kindern, alten und kranken Menschen bezahlt wird.“



Auch mehrere Hilfsorganisationen kritisieren die Lage im Gazastreifen und warnen vor einer Hungersnot, unter anderem die Diakonie Katastrophenhilfe. „Die angekündigten Lieferungen sind nur ein Bruchteil dessen, was die Menschen in Gaza zum Überleben benötigen“, sagte der Leiter des Hilfswerks, Martin Keßler, am Mittwoch. Er fordert, die Hilfslieferungen rasch auszuweiten. Nur für wenige Tage Nahrungsmittel und Medikamente zu schicken, sei kein Zeichen der Einsicht, so Keßler.



Fast drei Monate lang hatte Israel Hilfslieferung in den Gazastreifen verweigert, am Montag wurde die Blockade aufgehoben. 93 Lastwagen mit Gütern sind seither nach israelischen Angaben in das palästinensische Gebiet gebracht worden. Wie die Vereinten Nationen (UN) mitteilten, wurde die humanitäre Hilfe allerdings bisher nicht verteilt.