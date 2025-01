Lage im Westjordanland verschärft sich

Nach einem Anschlag mit drei toten Israelis haben sich die Konflikte im Westjordanland verschärft. Bei israelischen Militäreinsätzen dort starben nach Angaben von Sanitätern mindestens zwei Palästinenser. Ein 18-Jähriger kam nach Informationen des Rettungsdienstes Roter Halbmond bei einem Drohnenangriff südlich von Tubas ums Leben. Die israelische Armee teilte mit, dort sei „eine Zelle bewaffneter Terroristen“ mit einer Drohne angegriffen worden. Bei einem zweiten Vorfall wurde nach palästinensischen Angaben ein 40-Jähriger vor seinem Haus in der Nähe von Nablus getötet. Es handele sich um ein gesuchtes Mitglied des bewaffneten Arms der Terrororganisation Hamas. Ein Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht. Die israelische Luftwaffe teilte zudem mit, ein Kampfflugzeug habe in der Nacht eine Gruppe bewaffneter „Terroristen“ in der Gegend von Tamun im Jordantal attackiert.



Radikale jüdische Siedler griffen in der Nacht mehrere palästinensische Orte im Westjordanland an. Wie örtliche Medien berichteten, setzten Dutzende Siedler Fahrzeuge in Brand und warfen Fensterscheiben ein. Berichte über Festnahmen gibt es keine.



Die israelische Menschenrechtsgruppe „Jesch Din“ wirft der israelischen Armee vor, nicht gegen gewalttätige Siedler einzuschreiten und öffentliche Aufrufe zur Gewalt gegen Palästinenser zu ignorieren. Auch das oberste israelische Gericht forderte am Montag in einem anderen Fall die israelische Polizei dazu auf zu erklären, warum sie es versäume, die Siedlergewalt im Süden des Westjordanlandes einzudämmen, wie die Times of Israel berichtete.



Im Norden des Westjordanlandes - genauer gesagt: in Al-Funduk westlich der Stadt Nablus - hatte am Montag ein Terrorist einen Bus beschossen und mehrere Israelis - zwei Frauen und einen Mann - getötet, bevor er flüchtete. Die ohnehin angespannte Lage im Westjordanland hat sich seit dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 deutlich verschärft. Seitdem wurden dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen von Extremisten etwa 800 Palästinenser getötet. „Wir führen einen intensiven und weitreichenden Kampf gegen den Terrorismus in Judäa und Samaria (hebräisch für Westjordanland)“, sagte Israels Generalstabschef Herzi Halevi am Tatort des jüngsten Anschlags.