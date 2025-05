Demonstration in Tel Aviv für ein Ende des Gaza-Krieges

In Tel Aviv haben am Samstagabend erneut Hunderte für ein Ende des Gaza-Krieges demonstriert und die sofortige Freilassung der Geiseln gefordert, die die palästinensischen Hamas-Terroristen festhalten. Unter den Demonstranten waren wieder Angehörige der Geiseln. Die Mutter von Matan Zangauker, der am 7. Oktober 2023 bei dem Überfall der Hamas auf Israel entführt wurde, kritisierte Benjamin Netanjahu. „Wie können Sie in den Spiegel schauen in dem Wissen, dass Sie 58 Geiseln im Stich lassen?“, fragte Einav Zangauker. Über die entführten Zwillingsbrüder Gali und Ziv Berman sagte ihr Bruder Liran: „Wir wissen, dass sie leben, und wir wissen, dass die Zeit ausläuft“. Das mache die Entscheidung der israelischen Regierung, das Verhandlungsteam aus Katar zurückzurufen, so verstörend. „Jeder Tag ohne Gespräche ist ein Tag, an dem wir riskieren, sie zu verlieren“, sagte er der dpa zufolge.



Auf die Leiche ihres Mannes, der in der Hand der Hamas im Gazastreifen ums Leben gekommen ist, wartet immer noch Nira Scharabi. Sie sagte, ihre Töchter bräuchten einen Abschluss, um trauern zu können. Solange ihr Mann nicht einmal ein Grab habe, dauere die Hölle an. „Ich appelliere von hier an die israelische Regierung: Lassen Sie diesen Albtraum enden.“



Bei dem Massaker im Herbst 2023 ermordeten Hamas-Terroristen und weitere islamistische Extremisten etwa 1200 Menschen und entführten mehr als 250 Personen. Von den Geiseln befinden sich noch immer 58 im Gazastreifen. Die Mehrheit von ihnen lebt wohl nicht mehr.