Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Dimitri Taube
USA verteidigen Israels Anerkennung von Somaliland als Staat
Die USA haben Israel gegen Kritik an der Anerkennung der ostafrikanischen Republik Somaliland als unabhängigen Staat verteidigt. Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York zu dem Thema warf die stellvertretende US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Tammy Bruce, den Ratsmitgliedern Doppelmoral vor. Mehrere Länder hätten Anfang des Jahres „einseitig“ einen „nicht existierenden palästinensischen Staat“ anerkannt, ohne dass eine Dringlichkeitssitzung einberufen worden sei.
„Israel hat das gleiche Recht auf diplomatische Beziehungen wie jeder andere souveräne Staat“, sagte Bruce. Israel hatte am vergangenen Freitag als weltweit erstes Land die Republik Somaliland als souveränen Staat anerkannt. Somaliland, eine muslimische Region im Norden Somalias mit nur wenigen Millionen Einwohnern, ist seit mehr als drei Jahrzehnten praktisch unabhängig. Israels Anerkennung der Region als souveräner Staat erfolgte kurz bevor Somalia turnusgemäß die Präsidentschaft im UN-Sicherheitsrat übernimmt.
Somalia verurteilte Israels Schritt bei der Sicherheitsratssitzung als Angriff auf seine territoriale Integrität. Die Region Somaliland sei rechtlich nicht befugt, ohne die Regierung in Mogadischu internationale Vereinbarungen einzugehen. Zum Vergleich der USA mit der Anerkennung eines palästinensischen Staates durch einige Ratsmitglieder, sagte der Vertreter Sloweniens, es handele sich dabei um ein illegal besetztes Gebiet. Somaliland hingegen sei Teil eines UN-Mitgliedsstaats. Seine Anerkennung verstoße gegen die UN-Charta.
Die Doppelmoral und „falsche Fokussierung“ des UN-Sicherheitsrats lenke von seiner Aufgabe ab, den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit zu wahren, argumentierte dagegen die stellvertretende UN-Botschafterin der USA. Ihr Land kündigte keine Anerkennung Somalilands als unabhängigen Staat an.
Katja Guttmann
Trump: Hamas muss sich bald entwaffnen
US-Präsident Donald Trump hat der islamistischen Terrororganisation Hamas mit „Konsequenzen“ gedroht, sollte sie nicht wie im Gaza-Friedensplan vereinbart ihre Waffen niederlegen. Die USA legten es nicht auf eine Eskalation an, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Er stellte aber klar: „Sie müssen sich innerhalb einer relativ kurzen Zeit entwaffnen.“ Trump ergänzte, für den Fall, dass die Hamas dem nicht nachkomme, wäre das „schrecklich“ für sie. „Es wird wirklich, wirklich schlimm für sie werden.“
Trump betonte, dass andere Staaten im Nahen Osten bereits ein Einschreiten angekündigt hätten, sollte sich die Hamas nicht wie vereinbart entwaffnen. „Wenn sie jetzt nicht ihre Waffen niederlegen, werden diese Länder sie vernichten“, sagte er.
Israel und die islamistische Terrororganisation Hamas hatten im Oktober dem von den USA vorangetriebenen Friedensplan zugestimmt. Seit dem 10. Oktober herrscht eine Waffenruhe, doch es kommt weiter zu tödlicher Gewalt.
Die anstehende zweite Phase des 20-Punkte-Plans von Trump sieht eine Entwaffnung der Hamas und die Einsetzung einer internationalen Stabilisierungstruppe vor. Die Terrororganisation lehnt es jedoch strikt ab, ihre Waffen niederzulegen.
Katja Guttmann
Trump: Nicht ganz einig mit Netanjahu über Thema Westjordanland
US-Präsident Donald Trump sagt nach einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu, beide seien in der Frage des von Israel besetzten Westjordanlands nicht ganz einer Meinung. Bei einer Pressekonferenz in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida sagt der US-Präsident auf die Frage, ob er für Netanjahu eine Botschaft zum Westjordanland habe und ob er besorgt sei, dass die Gewalt der Siedler im Westjordanland den Frieden untergraben könnte: "Wir haben eine Diskussion, eine große Diskussion über das Westjordanland geführt, und zwar seit Langem. Und ich würde nicht sagen, dass wir uns zu 100 Prozent über das Westjordanland einig sind. Aber wir werden zu einer Lösung für das Westjordanland kommen." In welchen Punkten sich die beiden uneinig sind, sagt Trump nicht.
Katja Guttmann
Netanjahu: Trump soll den Israel-Preis erhalten
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Auszeichnung von US-Präsident Donald Trump mit dem Israel-Preis angekündigt. Netanjahu sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump in Florida, Trump habe „viele Konventionen gebrochen“. Dann hätten Menschen zu ihrer Überraschung aber doch gemerkt, „vielleicht hatte er nach allem doch recht“.
Daher werde auch Israel eine Konvention brechen und Trump mit einem Preis auszeichnen, der noch nie an einen Menschen ohne israelische Staatsangehörigkeit verliehen worden sei. Dies habe der israelische Erziehungsminister Joav Kisch während des Mittagessens telefonisch mitgeteilt. Trump solle mit dem Preis für „seine herausragenden Verdienste“ für Israel und das jüdische Volk ausgezeichnet werden. Der Israel-Preis ist die höchste Auszeichnung des Landes.
Katja Guttmann
Israels Präsident weist Trumps Darstellung zu Netanjahu-Begnadigung zurück
Israels Präsident Isaac Herzog hat der Behauptung von US-Präsident Donald Trump widersprochen, eine Begnadigung des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu sei trotz des laufenden Korruptionsverfahrens so gut wie sicher. Herzogs Büro wies entsprechende Angaben Trumps unmittelbar zurück.
Der US-Präsident hatte bei einem Treffen mit Netanjahu in Florida gesagt, dieser sei "ein Kriegspremier und ein Held". "Wie kann man da keine Begnadigung aussprechen?", sagte Trump und fügte hinzu, er habe mit dem israelischen Präsidenten gesprochen. Dieser habe ihm gesagt, eine Begnadigung sei auf dem Weg.
Herzogs Büro wies die Darstellung zurück und teilte mit, Herzog habe seit Einreichung des Begnadigungsgesuchs vor einigen Wochen keine Gespräche mit Trump geführt. Damals habe man mit einem Vertreter Trumps gesprochen. Dabei sei erläutert worden, dass jede Entscheidung in Übereinstimmung mit den etablierten Verfahren getroffen werde.
Netanjahu ist der erste amtierende Ministerpräsident Israels, der strafrechtlich angeklagt ist. Er bestreitet die Vorwürfe der Bestechung, des Betrugs und der Untreue, die auf eine Anklage aus dem Jahr 2019 zurückgehen. Netanjahu selbst hatte das Begnadigungsgesuch am 30. November eingereicht. Darin argumentierte er, die häufigen Gerichtsanhörungen beeinträchtigten seine Fähigkeit zu regieren, und eine Begnadigung diene dem nationalen Interesse.
Dimitri Taube
Gerichtshof in Israel setzt Schließung des Armeesenders aus
Israels Oberster Gerichtshof hat die von der Regierung angestrebte Schließung des Armeesenders per einstweiliger Verfügung ausgesetzt. Dies gelte bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts über die gegen die Schließung eingereichten Klagen, hieß es. Die Verfügung des Gerichtshofs erfolgte rund eine Woche, nachdem das Regierungskabinett einstimmig dem umstrittenen Vorschlag von Verteidigungsminister Israel Katz zugestimmt hatte, Galei Zahal bis 1. März kommenden Jahres zu schließen.
Katz hatte dies damit begründet, der als kritisch geltende Sender transportiere „politische und spaltende Inhalte, die nicht mit den Werten der israelischen Armee übereinstimmen“. Der Sender gilt als historisch und sendet schon seit 75 Jahren. Die Opposition kritisierte die Entscheidung des Kabinetts als Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und als Versuch, die Medien zu kontrollieren.
Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu setzt sich auch für die Schließung des angesehenen öffentlich-rechtlichen Kan-Senders ein.
Dimitri Taube
Trump trifft Netanjahu zu Gespräch über Zukunft des Gazastreifens
US-Präsident Donald Trump spricht an diesem Montag mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu über die Zukunft des Gazastreifens. Die Zusammenkunft in Trumps Residenz Mar-a-Lago in Florida ist bereits das sechste Treffen der Politiker in diesem Jahr. Es soll bei den Gesprächen um die nächsten Schritte des von den USA vorangetriebenen Plans zur dauerhaften Beendigung des Gaza-Kriegs gehen. Seit dem 10. Oktober herrscht zwar eine Waffenruhe, aber es kommt weiter zu tödlichen Zwischenfällen in dem weitgehend zerstörten Küstengebiet.
Die anstehende zweite Phase des 20-Punkte-Friedensplans von Trump sieht eine Entwaffnung der Hamas und die Einsetzung einer internationalen Stabilisierungstruppe vor. Die Terrororganisation lehnt es jedoch strikt ab, ihre Waffen niederzulegen.
Weitere wichtige Themen auf der Agenda sind Iran, das nach dem jüngsten Krieg nach israelischen Informationen sein Raketenarsenal wieder aufbaut, sowie Libanon und Syrien. Die USA vermitteln bei Bemühungen um Sicherheitsvereinbarungen des jüdischen Staates mit den beiden nördlichen Nachbarländern.
Netanjahu wird auf seiner Reise begleitet von den Eltern der letzten israelischen Geisel, deren Leiche noch im Gazastreifen festgehalten wird. Ohne die Rückführung der sterblichen Überreste wären die Bedingungen für einen Übergang zur zweiten Phase des Trump-Plans nicht erfüllt.
Michelle Ostwald
Huthi: Israels Präsenz in Somaliland wäre militärisches Ziel
Der Anführer der Huthi-Miliz droht Israel nach dessen Anerkennung von Somaliland als souveränen Staat. "Jegliche israelische Präsenz in Somaliland wird von unseren Streitkräften als militärisches Ziel betrachtet, da sie eine Aggression gegen Somalia und Jemen sowie eine Bedrohung für die Sicherheit der Region darstellt", sagte Abdul-Malik al-Huthi in einer Erklärung. Israel hatte am Freitag als weltweit erstes Land die Republik Somaliland als souveränen Staat anerkannt. Somalia lehnt die Anerkennung seiner abtrünnigen Region im Norden entschieden ab.
Die nur wenige Millionen Einwohner zählende ostafrikanische Republik ist seit mehr als drei Jahrzehnten praktisch unabhängig. Israelische Medien verwiesen darauf, dass Somaliland unweit der strategisch wichtigen Meeresenge Bab al-Mandab liegt, wo es immer wieder zu Angriffen der Huthi-Miliz auf internationale Handelsschiffe mit mutmaßlichem Bezug zu Israel gekommen war. Die Times of Israel schrieb, ein Zugang zu Somaliland würde es Israel erleichtern, Angriffe gegen die Miliz durchzuführen und sie zu überwachen.
Nach Beginn des Gaza-Kriegs hatte die Huthi-Miliz in Solidarität mit der islamistischen Terrororganisation Hamas Israel immer wieder auch direkt mit Raketen und Drohnen angegriffen. Israels Luftwaffe griff im Gegenzug Ziele der Miliz im 2000 Kilometer entfernten Jemen an. Seit Beginn der Waffenruhe in Gaza am 10. Oktober ließen auch die Huthi-Rebellen die Waffen schweigen. Nach Israels Anerkennung von Somaliland als Staat erklärte ihr Anführer nun, man werde nicht hinnehmen, dass ein Teil Somalias dem Feind Israel als Stützpunkt diene.
Der UN-Sicherheitsrat kommt wegen Israels Schritt an diesem Montag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Zuvor hatten 21 überwiegend muslimische Länder in einer gemeinsamen Erklärung vor "schwerwiegenden Folgen" des beispiellosen Vorgehens Israels für "den Frieden und die Sicherheit am Horn von Afrika und im Roten Meer" sowie für die internationale Sicherheit gewarnt.
Während der Weltsicherheitsrat in New York tagt, werden US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an diesem Montag in Trumps Residenz Mar-a-Lago in Florida über die Zukunft des Gazastreifens sprechen. Es soll bei ihrem Treffen um die nächsten Schritte des von den USA vorangetriebenen Plans zur dauerhaften Beendigung des Gaza-Kriegs gehen.
Marie Gundlach
Israel will Waffenproduktion ausbauen
350 Millionen Schekel, umgerechnet etwa 93 Millionen Euro, will die Regierung Benjamin Netanjahus im kommenden Jahrzehnt in die eigene Waffenindustrie investieren. Das berichtet die Times of Israel und beruft sich auf eine Rede, die der Premierminister an Heiligabend auf einer Militärbasis gehalten haben soll. Netanjahu setze darauf, dass andere Nationen in Zukunft mehr Militärgüter aus Israel einkaufen würden. Vor allem aber wolle man sich unabhängiger von anderen Kräften machen, so Netanjahu, "auch von Freunden". Wegen des harten militärischen Vorgehens im Gazastreifen hatten in den vergangenen Monaten Verbündete Israels ihre Militärexporte in das Land zumindest zeitweise gestoppt, unter anderem Deutschland und die USA. Auch die neu genehmigten Siedlungen im Westjordanland lösten international Kritik aus.
Anna Bolten
Israels Verteidigungsminister spricht von Besiedlung des nördlichen Gazastreifens
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat von einer Besiedlung des nördlichen Gazastreifens gesprochen. Damit widerspricht der Politiker von der rechtskonservativen Regierungspartei Likud klar dem Friedensplan von US-Präsident Donald Trump, der einen stufenweisen Abzug der israelischen Truppen aus dem Küstenstreifen vorsieht.
Konkreter hatte Katz bei einer Veranstaltung im besetzten Westjordanland gesagt, man werde „mit Gottes Hilfe, wenn die Zeit gekommen ist“, auch im Norden des Gazastreifens Siedlungskerne errichten, an den Orten der vor 20 Jahren geräumten israelischen Siedlungen. Man werde dies „auf die richtige Weise und zur richtigen Zeit“ tun. Katz sprach zudem von einer „großen Revolution“ im Westjordanland, wo Israel zuletzt die Schaffung weiterer Siedlungen beschlossen hatte. International werden die israelischen Siedlungen auf dem Gebiet, das die Palästinenser als Teil eines eigenen Staates beanspruchen, als illegal und als Hürde für eine Friedensregelung eingestuft.
Das Büro des Verteidigungsministers teilte allerdings später mit, die Äußerungen seien „ausschließlich in sicherheitspolitischem Zusammenhang“ erfolgt, ohne dies weiter auszuführen. „Die Regierung hat keinerlei Absicht, im Gazastreifen Siedlungen zu errichten“, hieß es weiter in der Stellungnahme.
Der israelische Oppositionspolitiker und Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot kritisierte, Katz handele „einmal mehr gegen den breiten nationalen Konsens – in einer für die nationale Sicherheit Israels kritischen Phase“. In einem Post auf X schrieb Eisenkot weiter: „Während die Regierung mit der einen Hand für den Trump-Plan stimmt, verkauft sie mit der anderen Hand Märchen über isolierte Siedlungskerne im Gazastreifen.“ Eine von engen parteipolitischen Interessen geleitete Regierung verbreite verantwortungslose Erklärungen, „die Israels Ansehen in der Welt nur schaden“.
Im August hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gesagt, Israel habe nicht vor, den Gazastreifen zu besetzen und erneut zu besiedeln. „Das ist nicht meine Politik“, so der 76-jährige Likud-Vorsitzende damals.
Julia Daniel
Israel billigt Schaffung 19 neuer Siedlungen im Westjordanland
Israel hat die Schaffung von 19 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland gebilligt. Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich schrieb in einem Post auf der Plattform X: „Das Kabinett hat den von mir gemeinsam mit meinem Freund, Verteidigungsminister Israel Katz, eingebrachten Vorschlag genehmigt, 19 neue Siedlungen auszurufen und zu regeln!“
Die israelische Organisation Peace Now schrieb, einige der neu genehmigten Siedlungen seien für Gebiete vorgesehen, in denen Israel bisher keine Präsenz hatte, während andere in dicht besiedelten palästinensischen Gebieten errichtet werden sollen. Mehrere der geplanten Siedlungen sollen im nördlichen Westjordanland an den Standorten ehemaliger Siedlungen gebaut werden, die im Rahmen des Abzugsplans von 2005 geräumt worden waren. „In mehreren Fällen wird erwartet, dass die neuen Siedlungen auf Flächen entstehen, von denen palästinensische Gemeinden vertrieben wurden“, hieß es in einer Mitteilung von Peace Now.
Die Vereinten Nationen betrachten die israelischen Siedlungen als großes Hindernis für eine Friedensregelung, weil sie kaum noch ein zusammenhängendes Territorium für die Palästinenser bei einer möglichen Zweistaatenlösung zulassen würden.
Anna Bolten
Witkoff: Fortschritte bei erster Phase des Gaza-Friedensplans
Bei der Umsetzung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump geht es nach Darstellung des US-Sondergesandten Steve Witkoff voran. „Die erste Phase hat Fortschritte gebracht, darunter die Ausweitung der humanitären Hilfe, die Rückgabe der Leichen von Geiseln, den teilweisen Abzug von Truppen und eine Verringerung der Feindseligkeiten“, schrieb er am Samstag auf X.
Am Freitag hatten Vertreter der USA, Ägyptens, Katars und der Türkei in Miami über die nächsten Schritte zur Umsetzung des Friedensplans für den Gazastreifen beraten, wie es in einer gemeinsamen Erklärung heißt. Man habe die weiteren Schritte bei der Umsetzung des Plans geprüft.
In den kommenden Wochen sollen weitere Gespräche folgen, „um die Umsetzung der zweiten Phase voranzutreiben“, schrieb Wittkoff auf X. In dieser zweiten Phase ist unter anderem der Wiederaufbau des verwüsteten Gebiets vorgesehen. Israel besteht darauf, dass zuvor die Leiche einer letzten Geisel überführt wird, die noch im Gazastreifen festgehalten wird. Dies ist eine der Bedingungen der ersten Phase des Trump-Plans. In der zweiten Phase ist außerdem die Entwaffnung der Hamas vorgesehen, die ihre Waffen aber bisher nicht abgeben will.
Bei den Gesprächen am Freitag hätten sich die Vertreter Witkoff zufolge zudem für eine „zeitnahe Einrichtung des Friedensrates als Übergangsverwaltung“ ausgesprochen. Die Einrichtung des Friedensrates ist einer der 20 Punkte im Gaza-Friedensplan, den Trump Ende September vorgestellt hatte. Darin ist vorgesehen, dass der Gazastreifen künftig erst einmal von einem Komitee aus unpolitischen Fachleuten als Übergangsregierung verwaltet wird. Beaufsichtigt werden soll sie von einem neuen internationalen Übergangsgremium, dem „Board of Peace“, dessen Vorsitz Trump selbst übernehmen will.
Linus Freymark
Bericht: US-Regierung verschickt Gaza-Plan an potenzielle Investoren
Luxusresorts, Hochgeschwindigkeitszüge und ein KI-gestütztes Stromnetz: Die US-Regierung hat ihren Plan für den Wiederaufbau des Gazastreifens offenbar an potenzielle Geldgeber verschickt. Das berichtet das Wall Street Journal, dem die 32-seitige Präsentation aus Regierungskreisen vorliegt. Darin skizziert die Administration von US-Präsident Donald Trump für mögliche Investoren, wie der Gazastreifen ihren Vorstellungen nach umgestaltet werden soll. Unter anderem wollen sich neben den USA Ägypten, die Türkei und private Geldgeber an dem Vorhaben beteiligen. Auch Geschäftsleute aus Trumps Umfeld haben Interesse daran angemeldet. Insgesamt werden die Kosten mit mehr als 100 Milliarden Dollar beziffert.
Das Papier sieht dafür mehrere Schritte vor: Zunächst sollen Kriegsschäden und Blindgänger beseitigt werden, die Bevölkerung soll währenddessen in provisorischen Unterkünften Obdach finden. Anschließend soll der Wiederaufbau beginnen, hierbei hat die US-Regierung zunächst vor allem Wohnungen, Schulen und medizinische Einrichtungen im Blick. Der Regierungssitz soll von Gaza-Stadt nach Rafah verlegt werden. Anschließend sollen dann Luxusresorts und ein modernes Schienennetz entstehen. Die US-Regierung und Vertraute Trumps erhoffen sich davon Einnahmen für den Tourismus - sowohl für die öffentliche Hand als auch für sich selbst.
Der nun zirkulierende Plan entspricht in wesentlichen Punkten den Vorstellungen, die Trump bereits vor rund einem Jahr in einem teils bizarren KI-Video geäußert hatte. Die Planungen waren zunächst als "Riviera Plan" bekannt geworden. Nun hat die US-Regierung ihren Überlegungen einen neuen Namen gegeben. Das Papier, aus dem das Wall Street Journal berichtet, ist mit "Project Sunrise" überschrieben - Projekt Sonnenaufgang also.
Dimitri Taube
Strafgerichtshof lehnt Einspruch Israels gegen Ermittlungen ab
Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat eine Berufung Israels gegen die Ermittlungen zum Gaza-Krieg abgelehnt. Auch die Haftbefehle gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und den früheren Verteidigungsminister Yoav Gallant werden nicht ausgesetzt, wie aus einem Dokument des Gerichtshofs hervorgeht. Die Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen im Gazastreifen könnten somit fortgesetzt werden.
Israel hatte die Berufung damit begründet, dass nach dem 7. Oktober 2023 eine „neue Situation“ entstanden sei. Das Verfahren ist seit Mai 2018 am IStGH anhängig, als von palästinensischer Seite eine Untersuchung „vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Verbrechen“ an den Gerichtshof verwies. Im März 2021 eröffnete der Ankläger die förmliche Untersuchung.
Die Richter stellten klar, dass das Gericht seit 2021 bereits bewaffnete Konflikte in den Gebieten Gaza, Westjordanland und Ostjerusalem zwischen israelischen staatlichen Akteuren und palästinensischen bewaffneten Gruppen untersuche. Die nach dem 7. Oktober untersuchten Taten fielen in denselben rechtlichen und faktischen Rahmen. Die Richter folgten damit der israelischen Argumentation nicht.
Die israelische Regierung kritisierte die Entscheidung. Der Sprecher des Außenministeriums, Oren Marmorstein, schrieb auf X, die Entscheidung sei ein weiteres Beispiel für die fortschreitende Politisierung des IStGH. Er warf dem Gericht vor, die Souveränitätsrechte von Nichtvertragsstaaten eklatant zu missachten. „So sieht Politik im Gewand des 'Völkerrechts' aus“, so Marmorstein. Israel erkennt den Gerichtshof in Den Haag nicht an und leugnet dessen Zuständigkeit. Zugleich argumentiert die Regierung, das militärische Vorgehen im Gazastreifen zur Befreiung der Geiseln und zur Zerschlagung der Terrororganisation Hamas sei völkerrechtskonform.
Katja Guttmann
Palästinenser: Israelische Soldaten erschießen 16-Jährigen im Westjordanland
Israelische Soldaten haben nach palästinensischen Angaben am Montag bei einer Razzia in Tuku im Westjordanland einen 16-jährigen Palästinenser erschossen. Sie hätten im Zentrum der Stadt wahllos das Feuer eröffnet, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf den Bürgermeister von Tuku. Der Jugendliche sei von einer Kugel in die Brust getroffen worden und im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Eine Stellungnahme des israelischen Militärs lag zunächst nicht vor.
Der Vorfall reiht sich ein in eine Welle der Gewalt, die im von Israel besetzten Westjordanland seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 anhält und sich in diesem Jahr weiter verschärft hat. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden im Westjordanland zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 14. November 2025 mehr als 1000 Palästinenser getötet. Im selben Zeitraum kamen 59 Israelis ums Leben. Die meisten Staaten betrachten die israelischen Siedlungen im 1967 eroberten Westjordanland als völkerrechtswidrig.
