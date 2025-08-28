Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Debatte um Gewalt im Westjordanland: Scharfe Töne in Israel
Bericht: Iran vernichtet Beweise für Atomwaffenforschung
Weißes Haus: Trump spricht mit Tony Blair und Jared Kushner über Gaza
Hunger in Gaza: UN-Sicherheitsrat mit Ausnahme der USA kritisiert Israel
Großdemonstration in Israel für Geisel-Befreiung
Katja Guttmann
UN beschließen Aus für Blauhelm-Einsatz im Libanon Ende 2026
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat einer abschließenden Verlängerung der UN-Mission im Libanon (Unifil) zugestimmt. Der seit fast fünf Jahrzehnten laufende Blauhelm-Einsatz soll am 31. Dezember 2026 enden und dann innerhalb eines Jahres abgewickelt werden. Diesen Beschluss fassten alle 15 Mitgliedsstaaten des Sicherheitsrats in New York einstimmig.
An der internationalen Unifil-Mission sind auch rund 300 Bundeswehr-Soldaten beteiligt. Insgesamt sind 10 000 Soldatinnen und Soldaten aus mehr als 40 Ländern Teil der Mission. Die Blauhelme sichern seit 1978 die Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Die sonst routinemäßige Verlängerung des Mandats stieß dieses Jahr auf Widerstand von Israel und den USA. Beide drängen auf ein Ende der Mission, vor der Abstimmung im Sicherheitsrat hatte es deshalb Diskussionen über das Enddatum gegeben.
Frankreich hatte vor einem zu schnellen Abzug gewarnt, da die libanesische Armee noch nicht in der Lage sei, die Grenze allein zu sichern. Kritiker befürchten, die Schiitenmiliz Hisbollah könnte ein entstehendes Machtvakuum für sich ausnutzen. Der US-Gesandte Tom Barrack hatte bei einem Besuch in Beirut am Dienstag angekündigt, dass die USA die Verlängerung eines Unifil-Mandates unterstützen.
Die libanesische Regierung steht vor der Herausforderung, bis zum Ende des Jahres alle Waffen im Staat zu monopolisieren und damit die Hisbollah zu entwaffnen. Diese will aber einer Entwaffnung erst zustimmen, wenn Israel seine Angriffe im Libanon einstellt und die verbleibenden Truppen aus dem Süden des Landes abzieht.
Katja Guttmann
Israel fliegt erneut Luftangriff gegen Ziele in Jemen
Seit Beginn des Gaza-Krieges greift die Huthi-Miliz Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen an. Israels Armee schlägt zurück - erneut ist Jemens Hauptstadt Sanaa Ziel eines Angriffs. In dem Gebiet der Stadt sei ein militärisches Ziel der mit dem Iran verbündeten Miliz "präzise angegriffen" worden, teilte Israels Militär mit. In der Gegend rund um Sanaa waren Berichten zufolge starke Explosionen zu hören.
Bereits am Sonntag hatte Israel Angriffe in Sanaa geflogen - mindestens zehn Menschen wurden dabei getötet. "Die Terrororganisation der Huthi operiert seit Beginn des Krieges unter iranischer Führung und Finanzierung, um dem Staat und seinen Verbündeten zu schaden, die regionale Stabilität zu untergraben und die globale Freiheit der Schifffahrt zu stören", hieß es nun vom Militär.
Juri Auel
Debatte um Gewalt im Westjordanland: Scharfe Töne in Israel
Israels politische und militärische Spitze hat den für das besetzte Westjordanland zuständigen Kommandeur gegen den Vorwurf verteidigt, er begehe Kriegsverbrechen. Der israelische Journalist Gideon Levy bezeichnete General Avi Bluth in einem Meinungsartikel in der linksliberalen Zeitung Haaretz als „Oberkommandant“ und verwendete dabei das deutsche Wort. Er nannte ihn auch „Blut-General“.
Levy warf dem Kommandeur des Zentralkommandos unter anderem vor, er begehe durch kollektive Bestrafung der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland Kriegsverbrechen. Außerdem lasse er „tägliche Pogrome“ von israelischen Siedlern gegen Palästinenser zu. „Bluth befahl seinen Soldaten, kollektive Bestrafungen (gegen Palästinenser) durchzuführen, was ein Kriegsverbrechen darstellt“, hieß es in dem Artikel. „Wenn dem so ist, dann ist Bluth ein Kriegsverbrecher, der an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ausgeliefert werden sollte.“
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warf Haaretz daraufhin antisemitische Hetze vor. Er äußerte Unterstützung für Bluth und die israelischen Soldaten, die im Westjordanland „täglich gegen den Terror kämpfen“. Verteidigungsminister Israel Katz äußerte sich ähnlich, Militärchef Ejal Zamir sagte, Bluth sei ein „Kampfsoldat an erster Front mit Werten und Moral“ und sprach von einer „verzerrten Darstellung, die jede rote Linie überschreitet“.
Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 kommt es im Westjordanland verstärkt zu Gewalt radikaler Siedler gegen Palästinenser. Der israelische Sender Channel 13 sprach von „jüdischem Terror“. Der Armee wird immer wieder vorgeworfen, sie gehe nicht entschlossen genug gegen solche Angreifer vor.
Michelle Ostwald
Ministerin: Israel darf Steuergelder nicht einbehalten
Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hat Israel mit Nachdruck aufgefordert, zurückgehaltene Steuergelder an die palästinensische Autonomiebehörde auszuzahlen. Die Regierung von Präsident Mahmud Abbas in Ramallah stehe unter einem beispiellosen politischen und finanziellen Druck, sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur während ihrer Reise durch die Nahost-Region.
Ein Kollaps der Autonomiebehörde würde im Westjordanland Raum für weitere Instabilität öffnen, warnte sie. Experten befürchten, dass die islamistische Hamas aus einer solchen Situation politisches Kapital schlagen könnte.
Im Rahmen des Oslo-Friedensprozesses in den 1990er Jahren war vereinbart worden, dass Israel Steuern und Zölle im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen erhebt und diese an die palästinensische Autonomiebehörde weiterleitet.
Michelle Ostwald
Bericht: Iran vernichtet Beweise für Atomwaffenforschung
Laut einem Bericht des unabhängigen US-Forschungsinstituts für Wissenschaft und Internationale Sicherheit (Isis) beseitigt der Iran eilig Spuren an einer Atomanlage im Norden Teherans. Damit sollten wahrscheinlich Beweise für eine mögliche Entwicklung von Atomwaffen vernichtet werden, erklärt das Institut. Satellitenbilder zeigten erhebliche Anstrengungen, beschädigte Gebäude schnell abzureißen. Die Anlage Mojdeh war am 18. Juni bei zwei israelischen Luftangriffen zerstört worden. Die Regierung in Teheran bestreitet, nach Atomwaffen zu streben, und hat wiederholt erklärt, ihr Atomprogramm diene friedlichen Zwecken.
Michelle Ostwald
UN verlängert Libanon-Einsatz nach Kompromiss mit den USA
Nach Angaben von Diplomaten wird der UN-Sicherheitsrat am Donnerstag die 1978 ins Leben gerufene Friedensmission Unifil im Libanon bis Ende 2026 verlängern. Anschließend solle ein einjähriger Abzug der Truppen beginnen. Ein entsprechender Resolutionsentwurf Frankreichs solle angenommen werden, nachdem ein Kompromiss mit den USA erzielt wurde. Die US-Regierung hatte sich den Diplomaten zufolge zunächst für eine letztmalige Verlängerung der UN-Mission um nur ein Jahr ausgesprochen. Als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates verfügen die USA über ein Vetorecht. Die UN-Mission Unifil überwacht die südliche Grenze des Libanon zu Israel.
Michelle Ostwald
Weißes Haus: Trump spricht mit Tony Blair und Jared Kushner über Gaza
US-Präsident Donald Trump berät sich in Washington mit dem früheren britischen Premierminister Tony Blair und dem ehemaligen Nahost-Gesandten und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner zum Gaza-Krieg. Dies sagt ein Vertreter des Weißen Hauses der Nachrichtenagentur Reuters. Bei dem Treffen, an dem auch hochrangige US-Regierungsvertreter teilnähmen, gehe es um alle Aspekte der Situation im Gazastreifen, darunter eine Ausweitung der Lebensmittellieferungen, die Situation der israelischen Geiseln und Pläne für die Zeit nach dem Ende des Gaza-Kriegs. Es handele sich um eine rein politische Besprechung. Diese fänden im Weißen Haus regelmäßig statt.
Juri Auel
Bericht: Israelische Spezialeinheit nahe Damaskus im Einsatz
Israelische Soldaten sind Insidern zufolge über den Luftweg auf einem strategischen Hügel südwestlich von Damaskus eingedrungen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Nach einem zweistündigen Einsatz hätten sie das Gebiet wieder verlassen, sagen zwei Personen aus der syrischen Armee. Bei dem Hügel nahe Dschabal Manea handle es sich um eine ehemals vom Iran betriebene Luftabwehrbasis. Dort seien nun Truppen der neuen syrischen Armee stationiert.
Matthias Becker
Hunger in Gaza: UN-Sicherheitsrat mit Ausnahme der USA kritisiert Israel
Alle Mitglieder des UN-Sicherheitsrats mit Ausnahme der USA bezeichnen die Hungersnot im Gazastreifen als von Menschen verursacht. Der Einsatz von Hunger als Kriegswaffe sei nach dem humanitären Völkerrecht verboten, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der 14 Staaten mit Blick auf Israel. Sie fordern einen sofortigen, bedingungslosen und dauerhaften Waffenstillstand, die Freilassung aller von der Hamas und anderen Gruppen festgehaltenen Geiseln sowie eine deutliche Aufstockung der Hilfe für den gesamten Gazastreifen. Israel müsse zudem umgehend und ohne Bedingungen alle Beschränkungen für Hilfslieferungen aufheben.
Die Staaten sprechen der internationalen Organisation IPC das Vertrauen aus. Die Initiative - deren Mitglieder knapp zwei Dutzend Organisationen der Vereinten Nationen sowie Hilfsorganisationen sind - hatte vergangene Woche erklärt, die für eine Hungersnot notwendigen Kriterien seien im Regierungsbezirk Gaza, in dem auch die Stadt Gaza liegt, erfüllt.
Israel hat IPC zur Rücknahme des Berichtes aufgefordert. Der Generaldirektor des israelischen Außenministeriums, Eden Bar Tal, nannte den Bericht „gefälscht". Er warf der IPC-Initiative vor, ein politisch motiviertes Ergebnis herbeigeführt zu haben. Man werde Beweise vorlegen, sollte innerhalb von zwei Wochen kein neuer Bericht vorgelegt werden, so Bar Tal. In seinem Brief an den IPC-Programmdirektor Jose Lopez erhob Bar Tal weitere Vorwürfe, schrieb, der bemängelte Bericht sei „zutiefst fehlerhaft, unprofessionell" und entspreche nicht den Standards, die von einer „internationalen Organisation erwartet werden, die mit einer so schweren Verantwortung betraut ist".
Das israelische Außenministerium listete in seinem Brief mehrere Punkte auf, die aus israelischer Sicht die Fehlerhaftigkeit des Berichts belegen sollen. Bar Tal behauptete, IPC habe „Daten manipuliert und ignoriert, ihre eigenen Regeln gebrochen und Beweise verschwiegen".
Juri Auel
Israelischer Armeesprecher: Evakuierung Gazas unvermeidlich
Eine Evakuierung der Stadt Gaza ist nach Aussage des israelischen Armeesprechers Avichay Adraee unvermeidlich. Befürchtungen, dass es im Gazastreifen keinen Platz für die Umsiedlung der betroffenen Bevölkerung gebe, wies er in einem Social-Media-Beitrag zurück: „Bevor wir zur nächsten Phase des Krieges übergehen, möchte ich bestätigen, dass es im südlichen Gazastreifen ebenso wie in den Lagern im Zentrum und in Al-Mawasi große freie Flächen gibt.“ Seinem Statement fügte er eine entsprechende Landkarte hinzu. Jede Familie, die in den Süden umziehe, werde „größtmögliche humanitäre Hilfe“ bekommen, versicherte Adraee. Zudem habe die Armee damit begonnen, Zelte aufzustellen sowie eine Infrastruktur zur Verteilung von Hilfsgütern und Wasser zu schaffen.
Israel plant die Einnahme der Stadt Gaza als nächsten Schritt im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas. Damit verbunden sind Vorbereitungen für eine Umsiedlung Hunderttausender Zivilisten. Dies stößt international auf massive Kritik. Die Rede ist von einem mutmaßlich rechtswidrigen Vorgehen Israels und möglichen Kriegsverbrechen.
Patrick Wehner
Hamas bestreitet israelische Angaben zu Opfern nach Angriff auf Krankenhaus
Die Hamas bestreitet, dass es sich bei den Palästinensern, die bei dem israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen am Montag getötet wurden, um Militante handelte. Das Medienbüro der militanten Palästinenserorganisation erklärte in einer Stellungnahme, alle Getöteten seien Zivilisten gewesen. Das Büro fügte hinzu, dass zwei der sechs von Israel getöteten Palästinenser, die Israel als Hamas-Mitglieder identifiziert haben will, bei separaten Angriffen an einem anderen Ort getötet worden seien. Israel hatte zuvor erklärt, bei dem Angriff sechs Militante getötet zu haben. Zudem wolle man untersuchen, wie Zivilisten, darunter fünf Journalisten, ums Leben kamen.
Patrick Wehner
Großdemonstration in Israel für Geisel-Befreiung
Bei einer Großdemonstration in Israel haben nach Angaben der Organisatoren Hunderttausende Menschen ein Ende des Gaza-Krieges und die Freilassung der Geiseln gefordert. Die mehr als 350 000 Teilnehmer der Kundgebung in der Küstenmetropole Tel Aviv hätten eine klare Botschaft, hieß es am Abend: „Die Regierung (von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu) muss das derzeit auf dem Tisch liegende Abkommen unterzeichnen. Die ganze Nation fordert ein Ende des Krieges und die Rückkehr aller Geiseln.“
Die islamistische Terrororganisation Hamas hatte vor gut einer Woche erklärt, sie habe einem neuen Vorschlag der Vermittlerstaaten Ägypten und Katar für eine Waffenruhe zugestimmt, der auch die Befreiung einiger der Geiseln vorsieht. Auf den Vorschlag ging Israels politische Führung bisher nicht ein. Auch bei einer erneuten Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts zwecks Billigung der militärischen Einsatzpläne zur Einnahme der Stadt Gaza war der Vorschlag für eine Waffenruhe laut israelischen Medien kein Thema.
Das Forum der Geisel-Angehörigen hatte für Dienstag unter dem Motto "Israel steht zusammen" einen landesweiten Protesttag ausgerufen, um auf die Situation der Geiseln aufmerksam zu machen. Bereits tagsüber kam es zu Demonstrationen und Straßenblockaden. Die Organisatoren werfen dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu vor, den Krieg aus politischen Gründen zu verlängern und ein Abkommen für deren Befreiung zu sabotieren. "Ich möchte meinen Sohn nicht in einem Leichensack zurückbekommen", sagte Ofir Braslavski, dessen Sohn Rom am 7. Oktober 2023 entführt worden war.
Patrick Wehner
Sechs syrische Soldaten bei israelischem Drohnenangriff in Damaskus getötet
Bei israelischen Drohnenangriffen in der Umgebung von Damaskus sind nach Angaben des staatlichen syrischen Fernsehsenders El Ekhbariya sechs syrische Soldaten getötet worden. Syrien erklärte am Montag, Israel habe 60 Soldaten in sein Hoheitsgebiet in der Nähe des Hermongebirges entsandt und damit seine Souveränität verletzt. Das israelische Militär erklärte, seine Truppen hätten eine Routineoperation im Süden Syriens durchgeführt. Das syrische Außenministerium verurteilte am Dienstag die jüngsten israelischen Angriffe auf sein Hoheitsgebiet. Syrien und Israel führen derzeit von den USA vermittelte Gespräche über eine Deeskalation der Lage in Südsyrien. Eine israelische Stellungnahme zu dem Vorfall der getöteten Soldaten lag zunächst nicht vor.
Juri Auel
Atomgespräche in Genf enden ohne Durchbruch
Die Atomgespräche zwischen Regierungsvertretern aus Teheran, Berlin, London und Paris sind ohne Durchbruch beendet worden. Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai sagte im Staatsfernsehen, die Parteien hätten bei dem Treffen in Genf ihre Sichtweisen erörtert. Ohne einen Durchbruch droht eine politische Eskalation im Streit um Irans Atomprogramm.
Vor gut einem Monat hatten sich die sogenannten E3-Staaten Deutschland, Großbritannien und Frankreich bereits mit dem Iran in Istanbul getroffen. Ziel war es, den politischen Druck auf die Islamische Republik zu erhöhen, um die iranische Führung zu einer diplomatischen Einigung im Atomstreit zu bewegen. Es war die erste Verhandlungsrunde nach dem zwölf Tage langen Krieg, den Israel und der Iran im Juni gegeneinander geführt hatten. Konkret drohten die Europäer dem Iran mit der Wiedereinführung alter UN-Sanktionen, sollte bis Ende August keine Lösung gefunden werden.
Juri Auel
Reporter ohne Grenzen fordert Distanzierung der Bundesregierung von Israel
Nach der Tötung mehrerer Journalisten durch die israelische Armee in Gaza hat die Organisation Reporter ohne Grenzen am Dienstagabend eine „deutliche Distanzierung“ der deutschen Bundesregierung von Israel gefordert. „Sechs getötete Medienschaffende in zwei Tagen: Was muss noch passieren, damit die Bundesregierung sich endlich klar und deutlich von der Kriegsführung der israelischen Regierung distanziert?“, fragte die Geschäftsführerin Anja Osterhaus.
Reporter ohne Grenzen verlange zudem von den israelischen Streitkräften, zu benennen, wie sie sicherstellen wollen würden, dass nicht noch mehr Medienschaffende getötet würden. „Mehr als 200 getötete Medienschaffende in Gaza seit Oktober 2023 sprechen eine deutliche Sprache: das Völkerrecht wird systematisch verletzt“, sagte Osterhaus.
