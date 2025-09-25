Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israel bombardiert Jemens Hauptstadt – schwere Explosionen
Slowenien erklärt Netanjahu zur unerwünschten Person
US-Sondergesandte Witkoff spricht von möglichem Friedensplan für Gaza-Krieg
Israel und Syrien bestätigen Verhandlungen über Sicherheitsabkommen
Iran: „Datenschatz“ über israelische Atomwaffen gewonnen
Dimitri Taube
Trump: Werde Israel Westjordanland-Annexion nicht erlauben
US-Präsident Donald Trump stellt sich gegen eine Annexion des Westjordanlands durch Israel. „Ich werde es Israel nicht erlauben, das Westjordanland zu annektieren“, sagte der Republikaner im Weißen Haus.
Dimitri Taube
Israel bombardiert Jemens Hauptstadt – schwere Explosionen
Israel hat erneut Ziele in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa bombardiert. Es habe dort mehrere schwere Explosionen gegeben, berichteten Augenzeugen. Das von der Huthi-Miliz kontrollierte Gesundheitsministerium erklärte nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Saba, dass acht Menschen getötet und 142 weitere verletzt worden seien. Die Hauptstadt wird seit rund zehn Jahren von der mit Iran verbündeten Miliz kontrolliert.
Israels Armee sprach von Angriffen „auf militärische Ziele“ der Huthi in Sanaa. In einigen Berichten war von etwa einem Dutzend Luftangriffen die Rede. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde bisher nichts bekannt.
Die Angriffe erfolgen einen Tag nach einem Drohnenangriff in der israelischen Stadt Eilat, bei dem 20 Menschen verletzt wurden, zwei davon schwer. Nach israelischen Angaben kam die Drohne aus Jemen und stürzte dann ab. Die Huthi reklamierten den Angriff für sich. Israels Armee betonte, die jüngsten Angriffe Israels seien eine Reaktion darauf, dass die Miliz regelmäßig Drohnen und Raketen Richtung Israel feuere.
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sagte, man habe „einen schweren Schlag gegen zahlreiche Terrorziele der Huthi-Terrororganisation in Sanaa“ ausgeführt. Die israelische Armee habe mehrere Militärlager angegriffen, unter anderem ein Lager des Huthi-Generalstabs, sowie „Dutzende Huthi-Terroristen getötet und Bestände an Drohnen und Waffenarsenalen zerstört“. Katz sagte, wer Israel angreife, werde um ein Vielfaches härter getroffen.
Dimitri Taube
Slowenien erklärt Netanjahu zur unerwünschten Person
Das EU- und Nato-Land Slowenien hat den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zur unerwünschten Person erklärt und ihm damit die Einreise verboten. Das beschloss die Regierung in Ljubljana, wie die staatliche slowenische Nachrichtenagentur STA unter Berufung auf die Staatssekretärin im Außenministerium, Neva Grašič, berichtete. Als erstes EU-Land hatte Slowenien bereits im Juli dieses Jahres zwei ultrarechte israelische Regierungsmitglieder für unerwünscht erklärt: Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich.
„Die Öffentlichkeit ist sich dessen bewusst, dass gegen ihn (Netanjahu) ein Verfahren wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit läuft. Unter anderem stellte der Internationale Gerichtshof am 19. Juli 2024 fest, dass mehrere israelische Richtlinien und Praktiken sowohl gegen das humanitäre Völkerrecht als auch gegen die Menschenrechte verstoßen“, sagte Grašič laut STA.
„Mit dieser Entscheidung (des Einreiseverbots für Netanjahu) sendet die Regierung eine klare Botschaft an den Staat Israel, dass Slowenien konsequenten Respekt vor den Entscheidungen internationaler Gerichte und dem humanitären Völkerrecht erwartet“, fügte Grašič auf dem Profil ihrer Regierung in der Plattform X hinzu.
Slowenien gehört seit Ausbruch des jüngsten Gaza-Konflikts zu den stetigsten Kritikern von Netanjahus Politik in diesem Bereich und engagiert sich für die Anliegen der Palästinenser.
Juri Auel
Italien schickt Fregatte zu Gaza-Aktivistenflotte
Italien schickt nach mutmaßlichen Angriffen im Mittelmeer auf eine private Flotte von Schiffen mit Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen eine Fregatte in die Region. Das Schiff Fasan der italienischen Marine solle bei etwaigen Rettungsaktionen helfen, kündigte Verteidigungsminister Guido Crosetto in Rom an. Die etwa 50 Boote der Flotte mit dem Namen Global Sumud Flotilla (GSF) befinden sich derzeit in der Nähe der griechischen Insel Kreta.
Auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte die Entsendung eines Schiffs an – für den Fall, dass die Flotte Unterstützung brauche oder ein Rettungseinsatz nötig sei. Ein Hochsee-Patrouillenboot werde am Donnerstag in Cartagena ablegen und zur Flotte aufschließen.
Die Aktivisten an Bord der Schiffe machen Israel für Angriffe mit Drohnen und Blendgranaten sowie möglicherweise auch Chemikalien in der Nacht verantwortlich. Die Organisation Codepink sprach von mindestens elf Attacken. Eine Aktivistin berichtete von „15 oder 16 Drohnen“. Ziel der Flotte ist der Gazastreifen. Die Aktivisten wollen die israelische Seeblockade der von Palästinensern bewohnten Küstenregion durchbrechen und Hilfsgüter bringen.
Nach Angaben einer anderen Sprecherin an Bord wurden mindestens zwei Schiffe beschädigt. Die halbamtliche griechische Nachrichtenagentur ANA berichtete hingegen unter Berufung auf die Küstenwache, ein Patrouillenboot der europäischen Grenzschutzagentur Frontex habe keine Schäden festgestellt.
Juri Auel
Rüstungsexport-Genehmigungen für Israel auf null gesunken
Die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im August verhängten Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel haben dazu geführt, dass in den ersten fünf Wochen danach gar keine Lieferungen mehr genehmigt wurden. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Ulrich Thoden hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zwischen dem 8. August - dem Tag der Merz-Entscheidung - und dem 12. September seien „keine Genehmigungen“ erteilt worden.
Die Bundesregierung habe dabei „im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen sowie nach den rechtlichen Vorgaben“ entschieden, heißt es in dem Schreiben des Staatssekretärs Thomas Steffen. Sie bekräftige aber die Grundsätze ihrer Israel-Politik und bleibe „dem Schutz des Staates Israel in besonderer Weise verpflichtet“.
Juri Auel
US-Sondergesandte Witkoff spricht von möglichem Friedensplan für Gaza-Krieg
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff kündigte für die kommenden Tage einen möglichen Durchbruch im Konflikt zwischen Israel und der Hamas an, nachdem US-Präsident Donald Trump den regionalen Staats- und Regierungschefs diese Woche bei einem Treffen in New York einen 21-Punkte-Plan vorgelegt haben soll. Witkoff ging nicht näher auf den Plan ein, sagte jedoch, dass „er sowohl die Anliegen Israels als auch die Anliegen aller Nachbarstaaten in der Region berücksichtigt“.
Am Dienstag traf Trump am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Vertretern aus Ländern wie Ägypten, Katar, der Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan zusammen. „Wir sind hoffnungsvoll und ich würde sogar sagen zuversichtlich, dass wir in den kommenden Tagen einen Durchbruch verkünden können“, sagte Witkoff nun. Das Weiße Haus hat keine Details zu dem Treffen bekannt gegeben, aber Trump hat wiederholt die Freilassung aller Geiseln gefordert, die von der Hamas bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 gefangen genommen wurden.
Politico berichtete zuvor, dass Trump den arabischen Führern bei dem Treffen versprochen habe, Israel die Annexion des Westjordanlands nicht zu gestatten. Ein solcher Schritt Israels würde die arabischen Länder erzürnen und wahrscheinlich Trumps Pläne für eine Normalisierung der Beziehungen weiterer Nahost-Staaten zum jüdischen Staat zunichtemachen.
Kassian Stroh
Israel und Syrien bestätigen Verhandlungen über Sicherheitsabkommen
Israel hat Gespräche mit dem verfeindeten Nachbarland Syrien über ein Sicherheitsabkommen bestätigt. „Die Verhandlungen mit Syrien sind im Gange“, hieß es in einer Mitteilung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Voraussetzung für eine Einigung seien die Entwaffnung der Grenzregion im Südwesten Syriens sowie der Schutz der religiösen Minderheit der Drusen. Diese betrachtet Israel als Verbündete.
Auch der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa hat Verhandlungen über ein Sicherheitsabkommen bestätigt. Er betonte jedoch, dass ein Abkommen keine Normalisierung mit Israel bedeute. Die Gespräche laufen seit Monaten verdeckt, im August traf sich Syriens Außenminister Asaad al-Schaibani nach syrischen Angaben mit einer israelischen Delegation in Paris.
Konkret geht es darum, die Präsenz syrischer und israelischer Truppen und Sicherheitskräfte im Grenzgebiet zu regeln. Israel will verhindern, dass sich in der Gegend von Iran unterstützte Milizen oder bewaffnete islamistische Gruppen ansiedeln, die Israel feindlich gegenüberstehen. Seit dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad im Dezember 2024 hat das israelische Militär Hunderte Male Ziele in Syrien angegriffen. Beide Länder befinden sich seit 1948 offiziell im Kriegszustand, ein Friedensvertrag wurde nie geschlossen.
Kassian Stroh
Iran: „Datenschatz“ über israelische Atomwaffen gewonnen
Der iranische Geheimdienst behauptet, in den Besitz sensibler Informationen aus Israel gekommen zu sein. Zu dem „Datenschatz“ gehörten Informationen über israelische Waffenprojekte, die Atomanlage bei Dimona sowie Listen von an den Programmen beteiligten Wissenschaftlern, hieß es in einer im Staatsfernsehen ausgestrahlten Sendung.
Der iranische Geheimdienstminister Ismail Chatib erklärte: „Das ins Land überführte Archiv umfasst Millionen Seiten unterschiedlicher und wertvoller Informationen über das zionistische Regime“ – so bezeichnet Iran üblicherweise Israel. Nach seiner Darstellung waren Agenten auch in der Lage, Informationen über Israels Atomwaffenprogramm zu gewinnen. Chatib behauptete, Mitarbeiter der israelischen Nuklearindustrie, des Militärs sowie gewöhnliche Bürger hätten daran mitgewirkt, die Daten nach Iran zu übermitteln. Einige hätten dafür Geld erhalten, andere aus Abneigung gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu gehandelt.
Die Angaben zu der iranischen Geheimdienstoperation lassen sich nicht unabhängig verifizieren.
Kassian Stroh
20 Verletzte nach Drohnenangriff im Süden Israels
Bei einem Drohnenangriff auf die südisraelische Hafenstadt Eilat sind mehr als 20 Menschen verletzt worden, darunter zwei schwer. Das Fluggerät schlug in ein Einkaufsviertel ein und explodierte dort, wie lokale Medien meldeten. Viele Menschen seien durch Splitter verletzt worden. Die jemenitischen Huthi-Rebellen reklamierten den Angriff für sich. Dem israelischen Militär war es laut den Berichten trotz zweier Raketen des Abwehrsystems Iron Dome nicht gelungen, die Drohne aus dem Jemen abzuschießen.
Die Huthi-Rebellen haben Eilat zuletzt wiederholt angegriffen; Anfang des Monats wurde der Flughafen Ramon außerhalb der Stadt getroffen, wobei Schäden entstanden und eine Person leicht verletzt wurde. Zuletzt traf eine Drohne einen Hoteleingang in einer Ferienlage am Roten Meer.
Die von Iran unterstützten Huthis haben Medienberichten zufolge im vergangenen halben Jahr fast 90 ballistische Raketen und mindestens 40 Drohnen auf Israel abgefeuert; die allermeisten wurden abgefangen. Als Reaktion darauf flog die israelische Luftwaffe in der vergangenen Woche Angriffe auf Ziele in Jemen.
Kassian Stroh
Bemerkenswerter Auftritt des syrischen Präsidenten vor den Vereinten Nationen
Als erster syrischer Präsident seit fast 60 Jahren hat Ahmed al-Scharaa eine Rede bei der UN-Generaldebatte gehalten. „Syrien hat sich von einem Krisen-Exporteur in eine Gelegenheit für Frieden verwandelt“, sagte er in New York. Seine Übergangsregierung strebe nach Jahren des Bürgerkriegs unter Machthaber Baschar al-Assad nach Diplomatie, Stabilität, Sicherheit und wirtschaftlicher Entwicklung.
„Syrien kehrt heute zurück an den Platz, der ihm zwischen den Ländern der Welt zusteht.“Ahmed al-Scharaa, Präsident Syriens
Syrien war während des Bürgerkriegs unter Assad lange isoliert und mit Sanktionen belegt. Die letzte Rede eines syrischen Staatschefs vor dem UN-Plenum hielt 1967 der damalige syrische Präsident Nureddin al-Atassi.
Die Reise al-Scharaas in die USA ist bemerkenswert: Im Irak hatte er sich einst dem Terrornetzwerk al-Qaida angeschlossen und dort mehrere Jahre in Gefangenschaft des US-Militärs verbracht. Später sagte er sich von al-Qaida und dem Islamischen Staat (IS) los. Bis heute gibt es aber Zweifel, ob er die extremistische Ideologie ganz abgelegt hat. Von den Vereinten Nationen und den US-Behörden wird al-Scharaa bis heute unter seinem früheren Kampfnamen Abu Mohammed al-Dscholani als Terrorist geführt. Der UN-Sicherheitsrat beschloss vor zwei Wochen, dass al-Scharaa trotz des gegen ihn geltenden Reiseverbots im Rahmen der UN-Sanktionen für einige Tage nach New York reisen dürfe.
Ahmed al-Scharaa am Rednerpult in der Halle der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Foto: Yuki Iwamura/AP
Katja Guttmann
Palästinenser: Dutzende Tote bei Angriffen im Gazastreifen
Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen soll es palästinensischen Angaben zufolge wieder Dutzende Tote gegeben haben. Aus medizinischen Kreisen vor Ort hieß es, 84 Menschen seien seit dem Morgen ums Leben gekommen, die meisten in der Stadt Gaza.
Israels Armee meldete unterdessen „erheblichen Beschuss“ aus dem Schifa-Krankenhaus heraus und machte die Terrororganisation Hamas verantwortlich. Das Militär veröffentlichte auch Aufnahmen, die die Schüsse aus der Klinik in der Stadt Gaza vor einigen Tagen zeigen sollen. Die israelische Armee war in dem Krankenhaus in der Vergangenheit bereits im Einsatz gewesen. Israel wirft der Hamas vor, medizinische Einrichtungen systematisch für militärische Zwecke zu missbrauchen.
Alle Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Katja Guttmann
Irans Präsident: Streben nicht nach Atomwaffen
Der iranische Präsident Massud Peseschkian versichert, sein Land habe niemals den Besitz von Atombomben angestrebt und werde auch nicht versuchen, solche zu bauen. Die Zukunft des Nahen und Mittleren Ostens und der Welt insgesamt müsse auf Kooperation aufgebaut werden, sagt Peseschkian vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen.
Der Westen wirft der Islamischen Republik vor, mit ihrem Atomprogramm nach Nuklearwaffen zu streben. Wegen mangelnder Kooperation des Regimes mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA treten Ende der Woche voraussichtlich ausgesetzte UN-Sanktionen wieder in Kraft.
Dimitri Taube
Wadephul sieht EU-Sanktionen gegen Israel kritisch
Bundesaußenminister Johann Wadephul steht EU-Sanktionen gegen Israel skeptisch gegenüber. „Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass wir bisher wirkungsvolle Maßnahmen ergriffen haben, und weitere nicht notwendig sind“, sagte Wadephul im Deutschlandfunk mit Verweis darauf, dass Deutschland keine Waffen mehr an Israel liefert, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Über die Vorlage der EU-Kommission, Sanktionen gegen Israel zu verhängen, werde die Bundesregierung kommende Woche noch einmal beraten, um dann zum EU-Gipfel am 1. Oktober eine einheitliche Haltung zu vertreten.
Juri Auel
Macron: Friedensnobelpreis für Trump nur bei Ende des Gaza-Krieges
US-Präsident Donald Trump kann nach Aussage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron den Friedensnobelpreis nur dann gewinnen, wenn er den Krieg in Gaza beendet. Nur Trump habe die Macht, Israel zu einem Ende des Krieges zu drängen, sagte Macron in einem Gespräch mit dem französischen Fernsehsender BFM TV aus New York. "Es gibt eine Person, die etwas dagegen tun kann, und das ist der US-Präsident", sagte Macron. Als Grund führt der französische Präsident an, dass die USA im Gegensatz zu Frankreich die Waffen lieferten, mit denen der Krieg in Gaza geführt werde. "Wir liefern keine Ausrüstung, die es ermöglicht, in Gaza Krieg zu führen. Die Vereinigten Staaten von Amerika tun das." Trump sagt immer wieder, dass er es verdient habe, den Friedensnobelpreis zu bekommen.
Juri Auel
Erdoğan bezeichnet Treffen muslimischer Länder mit Trump als fruchtbar
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump und Vertretern muslimischer Länder zum Gaza-Krieg als "sehr fruchtbar" bezeichnet. Nach dem Gespräch am Rande der UN-Generalversammlung in New York sagte Erdoğan zu Reportern, er sei mit den Ergebnissen "zufrieden". Eine gemeinsame Erklärung solle veröffentlicht werden. Das Nato-Mitglied Türkei hat die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen scharf kritisiert. Trump hatte angekündigt, sich mit Vertretern mehrerer mehrheitlich muslimischer Länder treffen zu wollen, um die Lage im Gazastreifen zu erörtern.