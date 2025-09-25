Israel bombardiert Jemens Hauptstadt – schwere Explosionen

Israel hat erneut Ziele in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa bombardiert. Es habe dort mehrere schwere Explosionen gegeben, berichteten Augenzeugen. Das von der Huthi-Miliz kontrollierte Gesundheitsministerium erklärte nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Saba, dass acht Menschen getötet und 142 weitere verletzt worden seien. Die Hauptstadt wird seit rund zehn Jahren von der mit Iran verbündeten Miliz kontrolliert.



Israels Armee sprach von Angriffen „auf militärische Ziele“ der Huthi in Sanaa. In einigen Berichten war von etwa einem Dutzend Luftangriffen die Rede. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde bisher nichts bekannt.



Die Angriffe erfolgen einen Tag nach einem Drohnenangriff in der israelischen Stadt Eilat, bei dem 20 Menschen verletzt wurden, zwei davon schwer. Nach israelischen Angaben kam die Drohne aus Jemen und stürzte dann ab. Die Huthi reklamierten den Angriff für sich. Israels Armee betonte, die jüngsten Angriffe Israels seien eine Reaktion darauf, dass die Miliz regelmäßig Drohnen und Raketen Richtung Israel feuere.



Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sagte, man habe „einen schweren Schlag gegen zahlreiche Terrorziele der Huthi-Terrororganisation in Sanaa“ ausgeführt. Die israelische Armee habe mehrere Militärlager angegriffen, unter anderem ein Lager des Huthi-Generalstabs, sowie „Dutzende Huthi-Terroristen getötet und Bestände an Drohnen und Waffenarsenalen zerstört“. Katz sagte, wer Israel angreife, werde um ein Vielfaches härter getroffen.